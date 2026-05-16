Assine
overlay
Início Gerais
FUGITIVO

BH: homem com mandado em aberto é preso na porta de shopping

Prisão aconteceu na Região do Barreiro durante abordagem policial

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/05/2026 10:00

compartilhe

SIGA
×
Mãos para trás de pessoa algemada
O suspeito foi preso na porta do Via Shopping Barreiro, na tarde dessa sexta-feira (15/5) - (Imagem Ilustrativa) crédito: Getty Images

Um homem de 30 anos com mandado de prisão em aberto foi preso na tarde dessa sexta-feira (15/5), na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, a abordagem aconteceu por volta das 17h, na Avenida Afonso Vaz de Melo, em frente ao Via Shopping Barreiro.

Durante a verificação dos dados do suspeito nos sistemas policiais, os militares constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Leia Mais

A ocorrência não informa qual seria o motivo da ordem judicial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após a confirmação do mandado, o homem foi preso e encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais.

Tópicos relacionados:

bh fugitivo mandado pm prisao shopping

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay