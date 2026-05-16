BH: homem com mandado em aberto é preso na porta de shopping
Prisão aconteceu na Região do Barreiro durante abordagem policial
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Um homem de 30 anos com mandado de prisão em aberto foi preso na tarde dessa sexta-feira (15/5), na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG).
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Segundo a Polícia Militar, a abordagem aconteceu por volta das 17h, na Avenida Afonso Vaz de Melo, em frente ao Via Shopping Barreiro.
Durante a verificação dos dados do suspeito nos sistemas policiais, os militares constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.
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A ocorrência não informa qual seria o motivo da ordem judicial.
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Após a confirmação do mandado, o homem foi preso e encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais.