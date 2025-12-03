Tradicional hamburgueria de BH vira motivo de briga judicial

Proprietários do Xodó alegam que um novo estabelecimento com nome semelhante, localizado no antigo endereço na Praça da Liberdade, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, não tem vínculo com a icônica hamburgueria da capital. O posicionamento foi publicado em nota, nas redes sociais do comércio.

“Para manter a transparência com todos que acompanham a nossa história, informamos que o estabelecimento que está sendo aberto no nosso antigo ponto, utilizando um nome semelhante ao Xodó, não possui qualquer vínculo conosco”, escreveram. “O Xodó original continua em seu novo endereço, com a mesma equipe, a mesma qualidade e o carinho de sempre”, completaram.

Mais de 60 anos depois, a hamburgueria passou a funcionar em um novo espaço, na Rua Alagoas, número 730, na Savassi - ainda próximo à Praça da Liberdade.

Em entrevista ao Estado de Minas, a sócia proprietária do Xodó, Ana Paula Bragança, contou que foi “surpreendida” com o novo estabelecimento. “Não tem nenhum vínculo com a gente. Alguém está se apropriando da história, tradição e nossa marca, colocando um nome bastante parecido”.

O antigo endereço agora será ocupado pelo restaurante nomeado “Xodózim da Vila”. Nas redes sociais, alguns usuários afirmam que o comércio poderia ser o mesmo estabelecimento que funciona, desde 2015, em São Paulo (SP). A reportagem do EM não encontrou nenhum meio de contato com o restaurante. O espaço está aberto.



Com a confusão de nomes e endereços, Ana Paula afirmou que alguns clientes entraram em contato, procurando entender o local do “Xodó Original”.

“Inclusive, várias pessoas já perguntaram se esse estabelecimento tem alguma relação conosco, se é algum ‘rebranding’ da marca. A gente vê que realmente está causando uma confusão no consumidor”, disse a empresária. “O nosso jurídico está tomando as medidas cabíveis, porque estão usando a expressão ‘xodó’ de forma indevida”, completou.

Uso exclusivo de marca

De acordo com a sócia proprietária da hamburgueria, a marca ‘Xodó’ é registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) - título que garante a uma empresa ou pessoa física o direito exclusivo de usar uma marca em todo o território nacional - o que poderia impossibilitar que outro empresário utilize o nome.

“Somos uma empresa, com marca registrada no Inpi. É uma empresa com mais de 60 anos de existência, é tradicional na cidade, temos que zelar pelo nome. E assim, chega alguém querendo se utilizar da marca de uma forma deliberada, acho que não é certo”, ressaltou Ana Paula Bragança.

