Tradicional hamburgueria de BH vira motivo de briga judicial
Após a mudança de endereço do 'Xodó', o espaço próximo à Praça da Liberdade será ocupado por um outro estabelecimento, com nome parecido
Proprietários do Xodó alegam que um novo estabelecimento com nome semelhante, localizado no antigo endereço na Praça da Liberdade, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, não tem vínculo com a icônica hamburgueria da capital. O posicionamento foi publicado em nota, nas redes sociais do comércio.
“Para manter a transparência com todos que acompanham a nossa história, informamos que o estabelecimento que está sendo aberto no nosso antigo ponto, utilizando um nome semelhante ao Xodó, não possui qualquer vínculo conosco”, escreveram. “O Xodó original continua em seu novo endereço, com a mesma equipe, a mesma qualidade e o carinho de sempre”, completaram.
Mais de 60 anos depois, a hamburgueria passou a funcionar em um novo espaço, na Rua Alagoas, número 730, na Savassi - ainda próximo à Praça da Liberdade.
Em entrevista ao Estado de Minas, a sócia proprietária do Xodó, Ana Paula Bragança, contou que foi “surpreendida” com o novo estabelecimento. “Não tem nenhum vínculo com a gente. Alguém está se apropriando da história, tradição e nossa marca, colocando um nome bastante parecido”.
O antigo endereço agora será ocupado pelo restaurante nomeado “Xodózim da Vila”. Nas redes sociais, alguns usuários afirmam que o comércio poderia ser o mesmo estabelecimento que funciona, desde 2015, em São Paulo (SP). A reportagem do EM não encontrou nenhum meio de contato com o restaurante. O espaço está aberto.
Com a confusão de nomes e endereços, Ana Paula afirmou que alguns clientes entraram em contato, procurando entender o local do “Xodó Original”.
“Inclusive, várias pessoas já perguntaram se esse estabelecimento tem alguma relação conosco, se é algum ‘rebranding’ da marca. A gente vê que realmente está causando uma confusão no consumidor”, disse a empresária. “O nosso jurídico está tomando as medidas cabíveis, porque estão usando a expressão ‘xodó’ de forma indevida”, completou.
Uso exclusivo de marca
De acordo com a sócia proprietária da hamburgueria, a marca ‘Xodó’ é registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) - título que garante a uma empresa ou pessoa física o direito exclusivo de usar uma marca em todo o território nacional - o que poderia impossibilitar que outro empresário utilize o nome.
“Somos uma empresa, com marca registrada no Inpi. É uma empresa com mais de 60 anos de existência, é tradicional na cidade, temos que zelar pelo nome. E assim, chega alguém querendo se utilizar da marca de uma forma deliberada, acho que não é certo”, ressaltou Ana Paula Bragança.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice