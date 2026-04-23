Grande BH: adolescente é apreendido por torturar mulher a mando de detento

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde dessa quarta-feira (22/4), suspeito de participar da tortura de uma mulher de 29 anos, no Bairro Vale das Amendoeiras, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um jovem de 18 anos, que estava com ela, também foi torturado.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu em uma residência na Rua Eugênio Toledo Lopes. Dois menores invadiram a residência a mando do ex-companheiro da vítima, de 40 anos, que está preso no Presídio Inspetor José Martinho Drumond. Ele ordenou e acompanhou as agressões por chamada de vídeo.

De acordo com o relato das vítimas, o detento mandou que eles ficassem nus e, em seguida, os menores iniciaram uma sequência de agressões com socos, chutes e enforcamentos. Depois, determinou que um ferro de passar roupa fosse aquecido para que fossem queimados.

A mulher sofreu queimaduras nas pernas, na mão direita e nas partes íntimas. Já o homem teve lesões nas pernas e no órgão genital. Ambos foram socorridos e encaminhados à Upa Ressaca. A vítima relatou que manteve relacionamento com o suspeito por oito anos e que já sofria violência doméstica durante esse período. Ela tem um filho com ele.

Durante patrulhamento, uma viatura percebeu atitude suspeita de um dos envolvidos. Ele conseguiu fugir, enquanto o outro foi apreendido ao tentar escapar. No local, os militares apreenderam uma pistola calibre .380 com 17 munições, além de recuperar o celular da vítima. A perícia da Polícia Civil esteve na residência.

A Polícia Militar acionou a Polícia Penal para apurar como o detento conseguiu se comunicar de dentro da unidade prisional. O aparelho celular utilizado não foi localizado na cela.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG) foi procurada e ainda não respondeu.