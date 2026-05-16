Criminosos erram alvo e matam homem dentro de bar em BH

Um homem de 38 anos morreu após ser baleado por engano dentro de um bar na madrugada deste sábado (16/5), no bairro Urca, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, o alvo dos criminosos seria outro homem, conhecido pelo apelido de “Lobão”, de 32 anos, que não foi atingido. A ocorrência foi registrada por volta das 2h15, em um estabelecimento localizado na Rua Expedicionário Paulo de Souza.

Uma funcionária do bar contou aos militares que estava próxima à cozinha quando ouviu disparos vindos do interior do estabelecimento. Assustada, ela se escondeu debaixo da pia e disse ter visto o suspeito fugir pelos fundos do bar, mas não conseguiu identificar suas características.

A proprietária do local relatou que um homem de pele clara, estatura mediana e usando capuz preto entrou no estabelecimento. Ao perceber a atitude suspeita, ela se abaixou atrás do balcão e ouviu cerca de seis disparos.

Segundo a mulher, a vítima frequentava o bar havia cerca de dois meses. Ainda conforme a Polícia Militar, o homem conhecido como “Lobão” estava bebendo com a vítima e fugiu logo após os tiros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da vítima no local. Antes do homicídio, suspeitos que estavam em um Fiat Uno prata efetuaram diversos disparos contra portões de residências na mesma rua do crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um morador afirmou à polícia que o alvo da ação seria o filho dele, que não estava em casa no momento dos tiros. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O caso segue sob investigação da Polícia Civil.