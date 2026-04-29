Dono do Bar do Dedinho será enterrado nesta quarta-feira em BH
Empresário enfrentava problemas de saúde, segundo comunicado de familiares
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O empresário Alysson Silva, conhecido como Dedinho e proprietário do Bar do Dedinho, será velado e enterrado nesta quarta-feira (29/4), em Belo Horizonte (MG). O velório está marcado para as 9h, no Bosque da Esperança Cemitério e Crematório, no Bairro Jaqueline, Região Norte da capital. O sepultamento será realizado às 13h.
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Dedinho morreu na manhã dessa terça-feira (28/4). Ele era proprietário do bar localizado no Bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha, estabelecimento que recentemente foi palco de um duplo homicídio ocorrido no local.
Em nota publicada nas redes sociais, familiares e amigos informaram que o empresário enfrentava um grave problema de saúde, agravado nos últimos dias. “Guardaremos conosco a sua alegria, o seu legado e a dedicação que sempre teve com cada amigo e cliente”, diz a publicação feita pelo perfil oficial do bar.
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O estabelecimento informou ainda que não funcionará nesta quinta-feira (30/4). Familiares e colaboradores devem se reunir para discutir o futuro do comércio.
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Relembre o caso
O bar ficou conhecido nos últimos dias ao ser palco de um ataque a tiros no feriado de Tiradentes, em 21 de abril. Na ação criminosa, dois irmãos morreram e outras quatro pessoas ficaram feridas.
Segundo a Polícia Militar, os militares encontraram as vítimas caídas no chão ao chegarem ao local. Os irmãos Abraão Isaque Ferreira, de 35 anos, e Moisés Elias Ferreira, de 38, foram baleados durante o ataque. Dois homens chegaram encapuzados no local e realizaram os tiros. O alvo seria Abraão.
Uma das vítimas morreu ainda dentro do estabelecimento. A outra chegou a ser socorrida para o Hospital Risoleta Neves, mas morreu na unidade de saúde.
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Após o crime, frequentadores e moradores da região iniciaram uma campanha nas redes sociais para ajudar o bar a reduzir os prejuízos provocados pela correria durante o atentado. Muitos clientes deixaram o local sem conseguir pagar as contas enquanto tentavam fugir dos disparos.