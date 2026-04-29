Assine
overlay
Início Gerais
DESPEDIDA

Dono do Bar do Dedinho será enterrado nesta quarta-feira em BH

Empresário enfrentava problemas de saúde, segundo comunicado de familiares

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
QU
Quéren Hapuque
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
QU
Quéren Hapuque
Repórter
29/04/2026 06:32 - atualizado em 29/04/2026 06:35

compartilhe

SIGA
×
O empresário Alysson Silva, conhecido como Dedinho e dono do Bar do Dedinho, no Bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), morreu na manhã dessa terça-feira (28/4)
O empresário Alysson Silva, conhecido como Dedinho e dono do Bar do Dedinho, no Bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), morreu na manhã dessa terça-feira (28/4) crédito: Redes Sociais/Reprodução

O empresário Alysson Silva, conhecido como Dedinho e proprietário do Bar do Dedinho, será velado e enterrado nesta quarta-feira (29/4), em Belo Horizonte (MG). O velório está marcado para as 9h, no Bosque da Esperança Cemitério e Crematório, no Bairro Jaqueline, Região Norte da capital. O sepultamento será realizado às 13h.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Dedinho morreu na manhã dessa terça-feira (28/4). Ele era proprietário do bar localizado no Bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha, estabelecimento que recentemente foi palco de um duplo homicídio ocorrido no local.

Em nota publicada nas redes sociais, familiares e amigos informaram que o empresário enfrentava um grave problema de saúde, agravado nos últimos dias. “Guardaremos conosco a sua alegria, o seu legado e a dedicação que sempre teve com cada amigo e cliente”, diz a publicação feita pelo perfil oficial do bar.

Leia Mais

O estabelecimento informou ainda que não funcionará nesta quinta-feira (30/4). Familiares e colaboradores devem se reunir para discutir o futuro do comércio.

Relembre o caso

O bar ficou conhecido nos últimos dias ao ser palco de um ataque a tiros no feriado de Tiradentes, em 21 de abril. Na ação criminosa, dois irmãos morreram e outras quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo a Polícia Militar, os militares encontraram as vítimas caídas no chão ao chegarem ao local. Os irmãos Abraão Isaque Ferreira, de 35 anos, e Moisés Elias Ferreira, de 38, foram baleados durante o ataque. Dois homens chegaram encapuzados no local e realizaram os tiros. O alvo seria Abraão.

Uma das vítimas morreu ainda dentro do estabelecimento. A outra chegou a ser socorrida para o Hospital Risoleta Neves, mas morreu na unidade de saúde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após o crime, frequentadores e moradores da região iniciaram uma campanha nas redes sociais para ajudar o bar a reduzir os prejuízos provocados pela correria durante o atentado. Muitos clientes deixaram o local sem conseguir pagar as contas enquanto tentavam fugir dos disparos.

Tópicos relacionados:

bh luto pampulha sepultamento velorio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay