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FALSA MORTE

Dado como morto, idoso apresenta sinais vitais em funerária em Presidente Bernardes (SP)

Ao perceberem que o homem estava se mexendo e respirando, os funcionários o levaram para um hospital, onde ele segue internado e estável

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Folhapress - Notícias
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17/05/2026 17:30

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Polícia apreendeu o atestado de óbito, no qual a causa da morte do idoso foi registrada como
Polícia apreendeu o atestado de óbito, no qual a causa da morte do idoso foi registrada como "insuficiência respiratória" crédito: Reprodução/Redes Sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um idoso de 88 anos dado como morto no hospital apresentou sinais vitais durante o preparo do corpo em uma funerária em Presidente Bernardes, no interior de São Paulo. Ao perceberem que o homem estava se mexendo e respirando, os funcionários o levaram para um hospital, onde ele segue internado e estável.

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Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pela Santa Casa de Presidente Bernardes, para onde o Serviço de Atendimento Médico de Emergência havia levado o idoso.

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No local, os agentes foram informados de que o homem, morador de Emilianópolis, havia sido levado na tarde de sábado (16/5) para a Santa Casa, onde a médica de plantão declarou óbito por "insuficiência respiratória". O nome da profissional não foi divulgado pela polícia.

Após a declaração de óbito, a funerária foi acionada para os procedimentos de praxe. No momento em que o corpo era preparado, os funcionários da funerária notaram os sinais vitais.

A Polícia Civil foi acionada e registrou o caso como "omissão de socorro". A corporação afirma que vai apurar os fatos por meio da Delegacia de Presidente Bernardes.

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Em nota, a Santa Casa de Presidente Bernardes disse que não se manifestará até a apuração dos fatos.

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