Cadeirante morre depois de levar facada no peito em frente à escola em MG
Homicídio aconteceu na manhã deste sábado (16/5), em Pirapora (MG), no Norte do estado. Vítima foi socorrida pelo Samu, mas morreu no local
Um homem, cadeirante, foi assassinado na manhã deste sábado (16/5), em Pirapora (MG), no Norte do estado. Apontado como o responsável pelo crime, o suspeito de 41 anos confessou o homicídio logo após ser localizado e preso pela Polícia Militar.
A vítima, de 40 anos, estava em via pública, parada em frente a uma escola no Bairro Cidade Jardim, quando o agressor se aproximou e esfaqueou a vítima no tórax.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a morte foi constatada ainda no local do crime.
Após cometer o homicídio, o agressor fugiu em direção a uma área de mata próxima, portando a arma do crime, mas foi localizado pela Polícia Militar.
Conforme registrado na ocorrência, ele confessou o crime e levou os policiais ao local onde havia escondido a faca. Segundo a Polícia Militar, o homem disse que a vítima tinha furtado seu telefone celular e seu cartão bancário no dia anterior e, por isso, decidiu se vingar.
Segundo a Polícia Militar, o agressor tem registros policiais por furto, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal. A vítima tinha passagens por crimes como homicídio, furto e roubo.