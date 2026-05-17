HOMICÍDIO

Cadeirante morre depois de levar facada no peito em frente à escola em MG

Homicídio aconteceu na manhã deste sábado (16/5), em Pirapora (MG), no Norte do estado. Vítima foi socorrida pelo Samu, mas morreu no local

Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
17/05/2026 00:17

A adolescente esperou a chegada da mãe para acionar a Polícia Militar
Ocorrência foi atendendida pela Polícia Militar na manhã deste sábado (16) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um homem, cadeirante, foi assassinado na manhã deste sábado (16/5), em Pirapora (MG), no Norte do estado. Apontado como o responsável pelo crime, o suspeito de 41 anos confessou o homicídio logo após ser localizado e preso pela Polícia Militar. 

A vítima, de 40 anos, estava em via pública, parada em frente a uma escola no Bairro Cidade Jardim, quando o agressor se aproximou e esfaqueou a vítima no tórax. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a morte foi constatada ainda no local do crime.

Após cometer o homicídio, o agressor fugiu em direção a uma área de mata próxima, portando a arma do crime, mas foi localizado pela Polícia Militar.

Conforme registrado na ocorrência, ele confessou o crime e levou os policiais ao local onde havia escondido a faca. Segundo a Polícia Militar, o homem disse que a vítima tinha furtado seu telefone celular e seu cartão bancário no dia anterior e, por isso, decidiu se vingar. 

Segundo a Polícia Militar, o agressor tem registros policiais por furto, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal. A vítima tinha passagens por crimes como homicídio, furto e roubo. 

