Vai chover durante a Maratona de BH? Confira a previsão para domingo (17/5)

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte acontece neste domingo (17/5), com previsão de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento durante a realização da prova.

Segundo o aviso meteorológico divulgado pela Defesa Civil da capital, há possibilidade de chuva entre 20 mm e 30 mm, acompanhada de ventos de até 50 km/h. O alerta é válido até as 8h de domingo.

O dia será de céu parcialmente nublado. Os termômetros variam entre os 17°C e os 28°C, enquanto a umidade relativa do ar pode atingir cerca de 50% durante a tarde.

A prova principal deve atrair mais de 4 mil corredores. Os atletas poderão correr individualmente, nos 42 km, ou em revezamento, com 21 km para cada corredor. A largada será às 5h, na Praça da Estação, com saída em ondas, para organizar o fluxo.

O percurso passa por pontos como Serraria Souza Pinto, Horto Florestal, Universidade Federal de Minas Gerais, Arena MRV e Via 710, além de trechos com vista para a Serra do Curral. O trajeto tem altimetria de 192 metros e limite de seis horas para conclusão.

Os corredores cruzarão a cidade de leste a oeste, passando perto das divisas com os municípios de Sabará e Contagem.

Diante das condições climáticas, o órgão municipal orienta a população e os atletas a redobrarem a atenção, especialmente em áreas sujeitas a alagamentos. As recomendações são: evitar atravessar ruas inundadas, não permanecer debaixo de árvores durante temporais e manter distância de cabos elétricos rompidos.

A Defesa Civil também alerta para riscos em encostas e morros e reforça que, em caso de raios, a orientação é não permanecer em áreas abertas nem utilizar equipamentos elétricos.

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*Estagiária sob supervisão