EVENTO ESPORTIVO
Galeria de fotos: Corrida Kids reúne 400 crianças em BH
Crianças participaram de percursos de até 420 metros dentro do Parque Municipal, na manhã deste sábado, em uma programação voltada para aproximar famílias
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O organizador da Maratona Oficial de Belo Horizonte (MOBH), Lucas Condurú Davis, explicou que a programação do segundo dia de evnto foi pensada como um momento de integração entre os participantes. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press
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O segundo dia da Maratona de Belo Horizonte foi dedicado aos pequenos com a Corrida Kids dentro do Parque Municipal Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press
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Corrida Kids reuniu crianças de 4 a 13 anos em percursos de até 420 metros no Parque Municipal. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press
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Corrida Kids da Maratona de BH reuniu crianças de 4 a 13 anos em percursos de até 420 metros no Parque Municipal. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press
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Os pequenos participaram de percursos de até 420 metros, em uma programação voltada para aproximar famílias, atletas e novas gerações do universo da corrida Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press
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Crianças movimentam manhã do Parque Municipal em Corrida Kids. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press
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Na manhã deste sábado (16/5), cerca de 400 crianças participaram da Corrida Kids da Maratona Oficial de Belo Horizonte, ocupando a pista do Parque Municipal em uma atividade que combinou esporte e diversão. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press
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Corrida Kids da Maratona de BH reuniu crianças de 4 a 13 anos em percursos de até 420 metros no Parque Municipal. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press
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Crianças de 4 a 13 anos participam na manhã deste sábado (16/5) da Corrida Kids da Maratona de BH em percursos de até 420 metros no Parque Municipal. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press
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O segundo dia da primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte começou com a Corrida Kids, que reuniu cerca de 400 crianças de 4 a 13 anos na manhã deste sábado (16/5), no Parque Municipal Américo Renné Giannetti. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press
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Os pequenos participaram de percursos de até 420 metros, em uma programação voltada para aproximar famílias, atletas e novas gerações do universo da corrida. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press
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Cerca de 400 crianças tomaram conta das vias dentro do Parque Municipal durante a Corrida Kids do MOBH Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press
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Os pequenos participaram neste sábado (16/5) da programação voltada para aproximar famílias, atletas e novas gerações do universo da corrida Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press
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Corrida Kids da Maratona de BH reuniu crianças de 4 a 13 anos em percursos de até 420 metros no Parque Municipal. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press
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Os pequenos participaram de percursos de até 420 metros, em uma programação voltada para aproximar famílias, atletas e novas gerações do universo da corrida Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press
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Crianças movimentam manhã do Parque Municipal em Corrida Kids. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press
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A Corrida Kids contou com a participação de crianças de 4 a 13 anos, desde os pequenos que vivenciaram sua primeira corrida até aqueles que já tinham experiência nas pistas. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press
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Na manhã deste sábado (16/5), cerca de 400 crianças participaram da Corrida Kids da Maratona Oficial de Belo Horizonte, ocupando a pista do Parque Municipal em uma atividade que combinou esporte e diversão. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press
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O organizador da Maratona Oficial de Belo Horizonte (MOBH), Lucas Condurú Davis, explicou que a programação do segundo dia de evnto foi pensada como um momento de integração entre os participantes. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press
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