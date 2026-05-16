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EVENTO ESPORTIVO

Maratona de BH: evento começa com corrida de 5 km; veja fotos

Central Night Run leva participantes a um percurso pelo Centro da capital, saindo do Parque Municipal e passando pela Praça da Liberdade e pelo Viaduto Tereza

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Estado de Minas
  • Maratona de BH começa com 4.000 atletas disputando corrida de 5 km
    O organizador da corrida, Lucas Condurú Davis, explica que o objetivo da prova desta sexta é fazer uma espécie de aquecimento para a maratona propriamente dita, que será realizada neste domingo (17/5). Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
  • Maratona de BH começa com 4.000 atletas disputando corrida de 5 km
    Foi dada a largada do evento de abertura da primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte. Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
  • Foi dada a largada do evento de abertura da primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte
    Foi dada a largada do evento de abertura da primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte. Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
  • Central Night Run leva participantes a um percurso de 5 km pelo centro da capital, passando pela Praça da Liberdade e pelo Viaduto Santa Tereza
    Central Night Run leva participantes a um percurso de 5 km pelo centro da capital, passando pela Praça da Liberdade e pelo Viaduto Santa Tereza Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
  • Central Night Run leva participantes a um percurso de 5 km pelo centro da capital, passando pela Praça da Liberdade e pelo Viaduto Santa Tereza
    Central Night Run leva participantes a um percurso de 5 km pelo centro da capital, passando pela Praça da Liberdade e pelo Viaduto Santa Tereza Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
  • Segundo o organizador da MOBH, Lucas Condurú Davis, o foco da Central Night Run não é desempenho, não é correr rápido, e sim aproveitar e conhecer o centro de Belo Horizonte
    Segundo o organizador da MOBH, Lucas Condurú Davis, o foco da Central Night Run não é desempenho, não é correr rápido, e sim aproveitar e conhecer o centro de Belo Horizonte Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
  • Com percurso passando pela Praça da Liberdade e pelo Viaduto Santa Tereza, os participantes saíram do interior do Parque Municipal Américo Renné Giannett em direção a Avenida Afonso Pena
    Com percurso passando pela Praça da Liberdade e pelo Viaduto Santa Tereza, os participantes saíram do interior do Parque Municipal Américo Renné Giannett em direção a Avenida Afonso Penna. Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
  • Os atletas saíram do interior do Parque Municipal Américo Renné Giannetti e entraram na Av. Afonso Pena para completar um percurso de 5 km de extensão, que passou pela Praça da Liberdade e pelo Viaduto Santa Tereza.
    Os atletas saíram do interior do Parque Municipal Américo Renné Giannetti e entraram na Av. Afonso Pena para completar um percurso de 5 km de extensão, que passou pela Praça da Liberdade e pelo Viaduto Santa Tereza. Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
  • Cerca de 4.000 atletas, profissionais e amadores, participaram da Corrida Central Night Run
    Cerca de 4.000 atletas, profissionais e amadores, participaram da Corrida Central Night Run. Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
  • A largada do evento de abertura da primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte aconteceu na noite desta sexta-feira (15/5). Cerca de 4.000 atletas, profissionais e amadores, participaram da Corrida Central Night Run
    A largada do evento de abertura da primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte aconteceu na noite desta sexta-feira (15/5). Cerca de 4.000 atletas, profissionais e amadores, participaram da Corrida Central Night Run. Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
  • Os participantes saíram do interior do Parque Municipal Américo Renné Giannetti e entraram na Av. Afonso Pena para completar um percurso de 5 km de extensão, que passou pela Praça da Liberdade e pelo Viaduto Santa Tereza
    Os participantes saíram do interior do Parque Municipal Américo Renné Giannetti e entraram na Av. Afonso Pena para completar um percurso de 5 km de extensão, que passou pela Praça da Liberdade e pelo Viaduto Santa Tereza. Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
  • Na noite desta sexta-feira (15/5), cerca de 4.000 atletas, profissionais e amadores, participaram da Corrida Central Night Run.
    Na noite desta sexta-feira (15/5), cerca de 4.000 atletas, profissionais e amadores, participaram da Corrida Central Night Run. Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
  • Maratona de BH: evento começa com corrida de 5 km
    Maratona de BH: evento começa com corrida de 5 km Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
  • Central Night Run leva participantes a um percurso de 5 km pelo centro da capital, passando pela Praça da Liberdade e pelo Viaduto Santa Tereza
    Central Night Run leva participantes a um percurso de 5 km pelo centro da capital, passando pela Praça da Liberdade e pelo Viaduto Santa Tereza Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
  • Maratona de BH começa com 4.000 atletas disputando corrida de 5 km
    Maratona de BH começa com 4.000 atletas disputando corrida de 5 km Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
  • Foi dada a largada do evento de abertura da primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte
    Foi dada a largada do evento de abertura da primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte. Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
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