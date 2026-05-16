EVENTO ESPORTIVO
Maratona de BH: evento começa com corrida de 5 km; veja fotos
Central Night Run leva participantes a um percurso pelo Centro da capital, saindo do Parque Municipal e passando pela Praça da Liberdade e pelo Viaduto Tereza
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O organizador da corrida, Lucas Condurú Davis, explica que o objetivo da prova desta sexta é fazer uma espécie de aquecimento para a maratona propriamente dita, que será realizada neste domingo (17/5). Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
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Foi dada a largada do evento de abertura da primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte. Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
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Foi dada a largada do evento de abertura da primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte. Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
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Central Night Run leva participantes a um percurso de 5 km pelo centro da capital, passando pela Praça da Liberdade e pelo Viaduto Santa Tereza Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
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Central Night Run leva participantes a um percurso de 5 km pelo centro da capital, passando pela Praça da Liberdade e pelo Viaduto Santa Tereza Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
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Segundo o organizador da MOBH, Lucas Condurú Davis, o foco da Central Night Run não é desempenho, não é correr rápido, e sim aproveitar e conhecer o centro de Belo Horizonte Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
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Com percurso passando pela Praça da Liberdade e pelo Viaduto Santa Tereza, os participantes saíram do interior do Parque Municipal Américo Renné Giannett em direção a Avenida Afonso Penna. Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
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Os atletas saíram do interior do Parque Municipal Américo Renné Giannetti e entraram na Av. Afonso Pena para completar um percurso de 5 km de extensão, que passou pela Praça da Liberdade e pelo Viaduto Santa Tereza. Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
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Cerca de 4.000 atletas, profissionais e amadores, participaram da Corrida Central Night Run. Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
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A largada do evento de abertura da primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte aconteceu na noite desta sexta-feira (15/5). Cerca de 4.000 atletas, profissionais e amadores, participaram da Corrida Central Night Run. Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
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Os participantes saíram do interior do Parque Municipal Américo Renné Giannetti e entraram na Av. Afonso Pena para completar um percurso de 5 km de extensão, que passou pela Praça da Liberdade e pelo Viaduto Santa Tereza. Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
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Na noite desta sexta-feira (15/5), cerca de 4.000 atletas, profissionais e amadores, participaram da Corrida Central Night Run. Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
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Maratona de BH: evento começa com corrida de 5 km Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
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Central Night Run leva participantes a um percurso de 5 km pelo centro da capital, passando pela Praça da Liberdade e pelo Viaduto Santa Tereza Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
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Maratona de BH começa com 4.000 atletas disputando corrida de 5 km Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
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Foi dada a largada do evento de abertura da primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte. Foto: Marcos VieiraEM/D.A. Press
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