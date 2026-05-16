BH está sob aviso de chuva até domingo (17/5)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um comunicado de alerta para a ocorrência de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte nas próximas horas. O aviso meteorológico é válido até as 8h deste domingo (17/5).



De acordo com o órgão municipal, o volume acumulado de água previsto para o período pode variar entre 20 e 30 milímetros. Além da precipitação, o monitoramento indica uma alta probabilidade de raios e rajadas de vento ocasionais, que podem atingir a marca de 50 km/h.

Diante do cenário de instabilidade atmosférica, as autoridades municipais reforçam a necessidade de comportamento preventivo, principalmente em deslocamentos urbanos e em regiões propensas a alagamentos.

A recomendação é a de que motoristas e pedestres evitem trafegar pelas vias rotineiramente sujeitas a inundações e mantenham distância segura de córregos e ribeirões durante os momentos de chuva intensa.

Recomendações



Para mitigar os riscos de acidentes e garantir a segurança da população, a Defesa Civil lista diretrizes importantes para o período do alerta:



- Trânsito e deslocamento: nunca tente atravessar ruas total ou parcialmente alagadas. Evite que crianças brinquem próximo a enxurradas, galerias e canais de escoamento.



- Proteção contra ventos: não estacione veículos nem se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de quedas de galhos ou descargas elétricas.



- Rede elétrica: mantenha-se afastado de cabos elétricos rompidos na via pública. Caso identifique fiação caída, acione imediatamente a Cemig (pelo telefone 116) ou a própria Defesa Civil (199).



- Estruturas e encostas: moradores de áreas de morro e encostas devem observar atentamente qualquer indício de instabilidade no terreno. Sinais como rachaduras recentes nas paredes, fendas no solo, inclinação de postes/árvores ou o surgimento de novas minas d’água exigem a desocupação imediata do imóvel e aviso às autoridades.



- Tempestades com raios: durante os picos de atividade elétrica, evite permanecer em áreas totalmente abertas e desconecte os aparelhos eletrodomésticos das tomadas.

Alertas



A Defesa Civil lembra que os cidadãos de Belo Horizonte podem se cadastrar gratuitamente para receber alertas meteorológicos e de risco geológico diretamente no celular, via SMS.



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