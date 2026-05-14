BH tem alerta de chuvas de 20mm até esta sexta (15/5); veja detalhes
Defesa Civil estende alerta de chuvas de até 20mm até a manhã de sexta-feira; clima vem acompanhado de rajadas de vento de até 40km/h.
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As chuvas voltaram a atingir Belo Horizonte na noite de ontem. A Defesa Civil Municipal estendeu nesta manhã o alerta de chuvas emitido na quarta-feira (13), relatando a possível ocorrência de precipitação de até 20mm na capital.
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Na noite de ontem houve registros de chuvas em alguns bairros da capital mineira, a maioria na Região Centro-Sul, entre os quais o Funcionários. A precipitação vem junto com rajadas de vento em torno de 40km/h. O alerta vale até 8h desta sexta-feira (15).
Recomendações durante a chuva
- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Acumulado de chuvas
Também foi divulgado pela defesa civil o acumulado de chuvas de ontem e do mês de maio. Na quarta-feira (13), as regiões que mais registraram chuvas foram o Barreiro com 23,9mm e a região Nordeste com 23,6.
Já durante todo o mês de maio, o Barreiro permanece com maior registro de chuva com 39,7mm, que representa 141,3% do esperado e a região leste aparece com 31,2mm, 111% do esperado para o local. A média climatológica do mês ficou em 28,1mm.
Acumulado de chuvas desta quarta-feira (13), na capital:
Barreiro: 23,9 (85,1%)
Centro Sul: 14,7 (52,3%)
Hipercentro: 10,8 (38,4%)
Leste: 31,2 (111%)
Nordeste: 23,6 (84%)
Noroeste: 15,8 (56,2%)
Norte: Sem dados
Oeste:13,8 (49,1%)
Pampulha: 17,8 (63,3%)
Venda Nova: 15,4 (54,8%)
Acumulado de chuvas de todo o mês de maio (até 5h30 do dia 14) em BH:
Barreiro: 39,7 (141,3%)
Centro Sul: 17,6 (62,6%)
Hipercentro: 14,8 (52,7%)
Leste: 31,2 (111%)
Nordeste: 24,2 (86,1%)
Noroeste: 18,6 (66,2%)
Norte: Sem dados
Oeste: 17 (60,5%)
Pampulha: 19 (67,6%)
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Venda Nova: 15,6 (55,5%)