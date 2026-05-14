BH tem alerta de chuvas de 20mm até esta sexta (15/5); veja detalhes

As chuvas voltaram a atingir Belo Horizonte na noite de ontem. A Defesa Civil Municipal estendeu nesta manhã o alerta de chuvas emitido na quarta-feira (13), relatando a possível ocorrência de precipitação de até 20mm na capital.

Na noite de ontem houve registros de chuvas em alguns bairros da capital mineira, a maioria na Região Centro-Sul, entre os quais o Funcionários. A precipitação vem junto com rajadas de vento em torno de 40km/h. O alerta vale até 8h desta sexta-feira (15).

Recomendações durante a chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.



Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Acumulado de chuvas

Também foi divulgado pela defesa civil o acumulado de chuvas de ontem e do mês de maio. Na quarta-feira (13), as regiões que mais registraram chuvas foram o Barreiro com 23,9mm e a região Nordeste com 23,6.

Já durante todo o mês de maio, o Barreiro permanece com maior registro de chuva com 39,7mm, que representa 141,3% do esperado e a região leste aparece com 31,2mm, 111% do esperado para o local. A média climatológica do mês ficou em 28,1mm.

Acumulado de chuvas desta quarta-feira (13), na capital:

Barreiro: 23,9 (85,1%)

Centro Sul: 14,7 (52,3%)

Hipercentro: 10,8 (38,4%)

Leste: 31,2 (111%)

Nordeste: 23,6 (84%)

Noroeste: 15,8 (56,2%)

Norte: Sem dados

Oeste:13,8 (49,1%)

Pampulha: 17,8 (63,3%)

Venda Nova: 15,4 (54,8%)

Acumulado de chuvas de todo o mês de maio (até 5h30 do dia 14) em BH:

Barreiro: 39,7 (141,3%)

Centro Sul: 17,6 (62,6%)

Hipercentro: 14,8 (52,7%)

Leste: 31,2 (111%)

Nordeste: 24,2 (86,1%)

Noroeste: 18,6 (66,2%)

Norte: Sem dados

Oeste: 17 (60,5%)

Pampulha: 19 (67,6%)

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Venda Nova: 15,6 (55,5%)