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CLIMA FECHADO

BH tem alerta de chuvas de 20mm até esta sexta (15/5); veja detalhes

Defesa Civil estende alerta de chuvas de até 20mm até a manhã de sexta-feira; clima vem acompanhado de rajadas de vento de até 40km/h.

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
14/05/2026 11:54 - atualizado em 14/05/2026 11:59

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Veja a previsão do tempo desta quinta-feira (14) em Belo Horizonte
Alerta de chuva é estendido até sexta-feira (15) em Belo Horizonte crédito: Paulo Galvão/EM

As chuvas voltaram a atingir Belo Horizonte na noite de ontem. A Defesa Civil Municipal estendeu nesta manhã o alerta de chuvas emitido na quarta-feira (13), relatando a possível ocorrência de precipitação de até 20mm na capital. 

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Na noite de ontem houve registros de chuvas em alguns bairros da capital mineira, a maioria na Região Centro-Sul, entre os quais o Funcionários. A precipitação vem junto com rajadas de vento em torno de 40km/h. O alerta vale até 8h desta sexta-feira (15).

Recomendações durante a chuva

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

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Acumulado de chuvas

Também foi divulgado pela defesa civil o acumulado de chuvas de ontem e do mês de maio. Na quarta-feira (13), as regiões que mais registraram chuvas foram o Barreiro com 23,9mm e a região Nordeste com 23,6. 

Já durante todo o mês de maio, o Barreiro permanece com maior registro de chuva com 39,7mm, que representa 141,3% do esperado e a região leste aparece com 31,2mm, 111% do esperado para o local. A média climatológica do mês ficou em 28,1mm. 

Acumulado de chuvas desta quarta-feira (13), na capital:

Barreiro: 23,9 (85,1%)

Centro Sul: 14,7 (52,3%) 

Hipercentro: 10,8 (38,4%)

Leste: 31,2 (111%) 

Nordeste: 23,6 (84%) 

Noroeste: 15,8 (56,2%)

Norte: Sem dados

Oeste:13,8 (49,1%) 

Pampulha: 17,8 (63,3%) 

Venda Nova: 15,4 (54,8%) 

Acumulado de chuvas de todo o mês de maio (até 5h30 do dia 14) em BH: 

Barreiro: 39,7 (141,3%) 

Centro Sul: 17,6 (62,6%)

Hipercentro: 14,8 (52,7%) 

Leste: 31,2 (111%) 

Nordeste: 24,2 (86,1%) 

Noroeste: 18,6 (66,2%) 

Norte: Sem dados 

Oeste: 17 (60,5%) 

Pampulha: 19 (67,6%) 

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Venda Nova: 15,6 (55,5%)

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