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NOVA LIMA

Preso que não voltou da 'saidinha' da Páscoa de 2023 é capturado na BR-040

Homem cumpria pena por tráfico e associação criminosa no Rio de Janeiro; ele foi preso na noite dessa sexta-feira (15/5), em Nova Lima

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/05/2026 12:43

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Ele cumpria pena de 10 anos e 10 meses pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa
De acordo com a PRF, o homem havia sido beneficiado com saída temporária durante o período da Páscoa de 2023, em Itaguaí (RJ) crédito: PRF/Reprodução

Um homem de 30 anos, foragido do sistema prisional desde a saída temporária da Páscoa de 2023, foi preso na noite dessa sexta-feira (15/5), na BR-040, em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a prisão aconteceu durante uma operação de combate à alcoolemia no KM 554 da rodovia.

Os policiais deram ordem de parada a um automóvel, mas o motorista não obedeceu e tentou fugir. Ainda conforme a corporação, foi realizado acompanhamento tático por cerca de cinco quilômetros até que o veículo fosse interceptado.

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Durante consultas aos sistemas de segurança pública, os agentes descobriram que um dos passageiros possuía mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Rio de Janeiro.

De acordo com a PRF, o homem havia sido beneficiado com saída temporária durante o período da Páscoa de 2023, em Itaguaí (RJ), mas não retornou ao sistema prisional após o término do benefício.

Ele cumpria pena de dez anos e dez meses por tráfico de drogas e associação criminosa. A corporação informou ainda que o foragido possui ligação com uma facção atuante no Rio de Janeiro.

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O homem foi preso sem ferimentos e encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais.

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