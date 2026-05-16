Preso que não voltou da 'saidinha' da Páscoa de 2023 é capturado na BR-040

Um homem de 30 anos, foragido do sistema prisional desde a saída temporária da Páscoa de 2023, foi preso na noite dessa sexta-feira (15/5), na BR-040, em Nova Lima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a prisão aconteceu durante uma operação de combate à alcoolemia no KM 554 da rodovia.

Os policiais deram ordem de parada a um automóvel, mas o motorista não obedeceu e tentou fugir. Ainda conforme a corporação, foi realizado acompanhamento tático por cerca de cinco quilômetros até que o veículo fosse interceptado.

Durante consultas aos sistemas de segurança pública, os agentes descobriram que um dos passageiros possuía mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Rio de Janeiro.

De acordo com a PRF, o homem havia sido beneficiado com saída temporária durante o período da Páscoa de 2023, em Itaguaí (RJ), mas não retornou ao sistema prisional após o término do benefício.

Ele cumpria pena de dez anos e dez meses por tráfico de drogas e associação criminosa. A corporação informou ainda que o foragido possui ligação com uma facção atuante no Rio de Janeiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi preso sem ferimentos e encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais.