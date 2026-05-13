BH: Justiça condena homem a mais de 24 anos de prisão por morte de criança

Um homem, de 31 anos, foi condenado a mais de 24 anos de prisão pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) por atirar contra um veículo e atingir pai e filha que estavam em um ponto de ônibus do Bairro Mangueiras, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O caso aconteceu em 2023. Os disparos feitos por Luciano de Souza Andrade acertaram Nicolly Kimberly Almeida Souza, de 7 anos, que morreu após dar entrada no bloco cirúrgico da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na região.

A decisão do Conselho de Sentença, o juiz presidente Marco Antônio Silva, fixou a pena em 24 anos, 11 meses e sete dias de reclusão, em regime fechado. O réu foi condenado por tentativa de homicídio e homicídio consumado.

O Conselho de Sentença reconheceu que o acusado usou meio que resultou perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Ele foi intimado por edital para a sessão no Tribunal do Júri e não compareceu ao julgamento. Ao final do júri, o mandado de prisão foi expedido para ser cumprido.

A reportagem do Estado de Minas procurou a defesa do Luciano, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço fica aberto para esclarecimentos.

Relembre a história

O crime aconteceu na Rua Romero Gomes Vieira, no Bairro Mangueiras, no Barreiro, quando a menina esperava em um ponto de ônibus com o pai. De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas contaram que um rapaz atirou contra outro que conduzia uma caminhonete. A motivação estaria relacionada a uma guerra entre facções criminosas das comunidades de Vila Ideal e Vila Mangueira.

Os tiros acertaram as vítimas do outro lado da rua. O pai teve perfurações na mão esquerda e cintura, enquanto Nicolly Kimberly foi atingida com dois disparos no tórax. A menina chegou a ser socorrida e levada para a UPA do Barreiro, mas não resistiu aos ferimentos. (Com informações de Júlia Salim)

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck