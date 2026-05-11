BH: tiroteio deixa um morto e dois feridos na região da Pampulha

Um homem de 20 anos morreu e outros dois, de 28 e 50 anos, ficaram feridos durante um tiroteio na noite desse domingo (10/5), no Bairro São Francisco, Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 19h, em um trailer localizado na Rua Ribatejo, próximo às margens do Anel Rodoviário.

Testemunhas relataram que suspeitos encapuzados chegaram ao local em um Jeep Renegade e abriram fogo contra pessoas que estavam sentadas no estabelecimento.

O proprietário do trailer informou à polícia que atendia clientes no momento em que um dos homens desceu correndo do veículo e começou a atirar contra três pessoas que estavam nas cadeiras do local.

Segundo ele, a maior parte dos disparos foi direcionada a uma das vítimas. Outra testemunha afirmou que dois suspeitos desceram do carro enquanto outros ocupantes permaneceram no veículo efetuando disparos para cima para dispersar as pessoas que estavam no local.

As vítimas sobreviventes foram socorridas e levadas ao Hospital Odilon Behrens. Uma delas relatou que assistia a uma partida de futebol quando os tiros começaram.

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O caso foi encaminhado para a 3ª Delegacia de Plantão de Homicídios de Venda Nova e será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.