MG: homem desaparecido há 5 dias é achado morto com auxílio de drone
Vítima de 36 anos foi encontrada em área de vegetação depois de estar desaparecido há cinco dias
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Um homem de 36 anos, que estava desaparecido há cinco dias, foi encontrado morto na manhã desse domingo (10/5) em uma área de mata em São Francisco (MG), na Região Norte do estado.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas começaram na última sexta-feira (8/5), depois dos familiares informarem que a vítima havia saído de casa em estado de confusão mental e desaparecido na região do Bairro Sagrada Família.
Segundo os bombeiros, o homem foi visto pela última vez próximo a uma área de vegetação no Bairro Mirantes. Durante os levantamentos, os militares analisaram imagens de câmeras de segurança de imóveis próximos, que mostraram a vítima seguindo em direção à mata.
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Com base nas informações, equipes de busca e salvamento iniciaram rastreamentos terrestres e localizaram pegadas compatíveis com o trajeto do desaparecido em meio à vegetação nativa.
As buscas continuaram nos dias seguintes com uso de técnicas especializadas e apoio de aeronave remotamente pilotada. Na manhã desse domingo, durante uma nova varredura aérea com drone, os bombeiros localizaram a vítima em meio à mata. Após a identificação das coordenadas, uma equipe seguiu por terra até o ponto indicado e constatou que o homem já estava sem vida.
O local foi isolado para os trabalhos da Polícia Civil. Em seguida, o corpo foi liberado para remoção e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Januária (MG).
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O Corpo de Bombeiros reforçou a importância do acionamento rápido da corporação em casos de desaparecimento, especialmente envolvendo pessoas com desorientação ou transtornos mentais.