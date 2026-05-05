MG: ciclista desaparece ao sair para pedalar em cidade mineira

De acordo com familiares, ele é ciclista há anos, costuma fazer trilhas sozinho ou em grupo e saiu na tarde de domingo, por volta das 14h17. Imagens de câmeras de segurança mostram ele sobre a bicicleta passando pelas ruas do bairro às 14h29. Desde então, não foi mais localizado.

Os familiares têm feito postagens e movimentações que possam ajudar a localizar o homem. Eles registraram um boletim de ocorrência e buscam informações sobre o seu paradeiro.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que tem feito buscas pelo ciclista e conseguiu localizar o sinal de GPS do celular por meio da Apple. A partir disso, a equipe se deslocou até um cafezal na cidade de Patos de Minas, apontado como ponto de origem da frequência, mas não foi encontrado nenhum vestígio de Romário no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além de buscas terrestres, os bombeiros têm usado drones para localizar o ciclista. Em caso de informações, as pessoas podem entrar em contato com o número (34) 99269-2120.