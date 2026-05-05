DESAPARECIDO
MG: ciclista desaparece ao sair para pedalar em cidade mineira
Imagens de câmeras de segurança mostram Romário Brant passeando de bicicleta pelo bairro, mas ele não retornou para casa
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05/05/2026 19:35 - atualizado em 06/05/2026 16:56
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A família de Romário Brant, de 39 anos, busca informações sobre o paradeiro do ciclista, que saiu para pedalar no domingo (3/5) no Bairro Cristo Redentor, em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba, e não retornou para casa.