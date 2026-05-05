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MG: ciclista desaparece ao sair para pedalar em cidade mineira

Imagens de câmeras de segurança mostram Romário Brant passeando de bicicleta pelo bairro, mas ele não retornou para casa

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
05/05/2026 19:35 - atualizado em 06/05/2026 16:56

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Romário Brant é ciclista há anos e costuma fazer trilhas de bicicleta sozinho ou em grupo
Romário Brant é ciclista há anos e costuma fazer trilhas de bicicleta sozinho ou em grupo crédito: Arquivo pessoal
A família de Romário Brant, de 39 anos, busca informações sobre o paradeiro do ciclista, que saiu para pedalar no domingo (3/5) no Bairro Cristo Redentor, em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba, e não retornou para casa.

De acordo com familiares, ele é ciclista há anos, costuma fazer trilhas sozinho ou em grupo e saiu na tarde de domingo, por volta das 14h17. Imagens de câmeras de segurança mostram ele sobre a bicicleta passando pelas ruas do bairro às 14h29. Desde então, não foi mais localizado.

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Os familiares têm feito postagens e movimentações que possam ajudar a localizar o homem. Eles registraram um boletim de ocorrência e buscam informações sobre o seu paradeiro.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que tem feito buscas pelo ciclista e conseguiu localizar o sinal de GPS do celular por meio da Apple. A partir disso, a equipe se deslocou até um cafezal na cidade de Patos de Minas, apontado como ponto de origem da frequência, mas não foi encontrado nenhum vestígio de Romário no local.   

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Além de buscas terrestres, os bombeiros têm usado drones para localizar o ciclista. Em caso de informações, as pessoas podem entrar em contato com o número (34) 99269-2120.

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