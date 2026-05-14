Chuva de maio é sinal de que o frio vai chegar?

A chuva que surpreendeu moradores de Belo Horizonte e da Região Metropolitana nesta semana trouxe mais do que guarda-chuvas para as ruas, ela derrubou as temperaturas e reacendeu a expectativa pela chegada do frio. Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Lizandro Gemiacki, o céu nublado e clima mais ameno deve continuar até sábado (16/5), enquanto uma massa de ar frio mais intensa pode avançar sobre o estado na próxima semana.

De acordo com o especialista, a chuva foi causada por um aporte de umidade — entrada de vapor d’água transportado por ventos ou massas de ar — e instabilidade em médios níveis da atmosfera — condição que nem todos os modelos meteorológicos conseguiam prever com precisão até poucos dias antes. O fenômeno atingiu principalmente a Grande BH, sem avançar para outras áreas de Minas.

Com o tempo mais fechado, as tardes já começaram a ficar mais frias na capital. A explicação é simples: menos sol significa menor aquecimento ao longo do dia. Apesar disso, o frio mais intenso ainda não chegou.

“Sempre que tem chuva ou nebulosidade nessa época, as temperaturas máximas caem. Então elas ficam mais amenas, mas a princípio não tem nenhum aporte de ar mais frio até o final de semana”, explicou Gemiacki.

A previsão do instituto indica que o tempo deve continuar instável até domingo, com possibilidade de pancadas fracas e isoladas. Já entre terça e quarta-feira da próxima semana, os meteorologistas acompanham o avanço de uma nova frente fria, que pode trazer um cenário típico de outono: madrugadas geladas, temperaturas mínimas em queda e sensação de frio mais intensa, especialmente na Região Metropolitana da capital, no Triângulo Mineiro e Sul do estado.

Segundo o meteorologista, a tendência é que, após a passagem da frente fria, uma massa de ar polar deixe o céu mais aberto e favoreça a queda das temperaturas nas primeiras horas da manhã.

Mesmo com a chuva fora de hora para muita gente, o fenômeno ainda está dentro do comportamento esperado para maio. O mês marca o início da estação seca em Minas, mas episódios de chuva ainda podem acontecer.

“No geral, maio é um mês seco, mas essas variações são comuns. Dependendo da quantidade de chuva registrada até o fim da semana, Belo Horizonte pode até fechar o mês acima da média histórica”, afirmou.

Com o inverno ainda distante, o especialista afirma que a entrada de massas de ar frio no fim do outono é comum. Segundo ele, os episódios mais intensos de frio dos últimos anos ocorreram justamente em maio.

“No final do outono a gente tem essa entrada de de ar mais frio, principalmente a partir de meados para o final de maio. A massa de ar mais fria dos últimos anos entrou justamente em maio, e quando entra essa massa de ar mais fria, tende a ficar um tempo estável com temperaturas mais frias por alguns dias, que a gente chama de episódios frios”, concluiu.

Previsão do tempo em BH

Nesta quinta-feira (14/5), o dia na capital será de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuvas a qualquer hora do dia e rajadas de vento ocasionais. Os termômetros registraram mínima de 16,1 °C, com sensação térmica de 8,3 °C por volta das 3h na região Oeste da cidade, segundo a Defesa Civil municipal. A máxima estimada do dia é de 27°C. A umidade relativa do ar fica em torno de 60% no período da tarde.

Nesta sexta-feira (15/5), o tempo segue com céu parcialmente nublado. A mínima prevista é de 16 °C e a máxima de 30 °C, com umidade relativa do ar em torno de 40% durante a tarde.

Acumulado de chuva em BH

O acumulado de chuvas registrado dessa quarta-feira (13/5) em Belo Horizonte foi divulgado pela Defesa Civil. A regional com maior volume de chuva foi a Leste, com 31,2 mm, o equivalente a 111% da média climatológica de maio. Em seguida aparecem Barreiro, com 23,9 mm (85,1%), e Nordeste, com 23,6 mm (84%). Segundo o órgão, a média climatológica de maio é de 28,1 mm.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos