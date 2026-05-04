Chuva e preguiça? 7 exercícios para fazer em casa e não furar o treino

A chuva e o tempo fechado não são desculpa para abandonar a rotina de atividades físicas. É totalmente possível manter o corpo em movimento com uma sequência de exercícios eficazes, usando apenas o peso corporal e um pequeno espaço na sala de casa.

Treinar em casa economiza tempo de deslocamento e dispensa a necessidade de equipamentos, tornando a prática acessível para qualquer pessoa. Um treino bem estruturado pode ser tão eficiente quanto o realizado na academia, especialmente para quem busca manter o condicionamento e a saúde em dia.

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Confira 7 exercícios para um treino completo

A chave para um bom resultado é focar na execução correta dos movimentos e manter a intensidade. A sugestão é montar um circuito, alternando os exercícios listados abaixo para trabalhar diferentes grupos musculares e manter a frequência cardíaca elevada.

Polichinelo: um clássico para aquecer o corpo e elevar os batimentos cardíacos. Comece em pé, com os pés juntos e os braços ao lado do corpo. Salte abrindo as pernas e elevando os braços acima da cabeça. Retorne à posição inicial com outro salto. Agachamento livre: fundamental para fortalecer pernas e glúteos. Mantenha os pés afastados na largura dos ombros e desça o quadril como se fosse sentar em uma cadeira, com a coluna reta. Flexão de braço: excelente para trabalhar peito, ombros e tríceps. Para quem está começando, uma variação mais fácil é realizar o movimento com os joelhos apoiados no chão. Prancha abdominal: fortalece o core, região que dá estabilidade ao corpo. Apoie os antebraços e as pontas dos pés no chão, mantendo a coluna alinhada. Sustente a posição por pelo menos 30 segundos. Afundo: ótimo para coxas e glúteos. Dê um passo largo à frente e flexione os dois joelhos até que formem um ângulo de 90 graus. Volte à posição inicial e alterne a perna. Abdominal remador: um exercício completo para o abdômen. Deitado no chão, estique braços e pernas. Em um único movimento, eleve o tronco e traga os joelhos em direção ao peito, abraçando as pernas. Burpee: um movimento de alta intensidade que trabalha o corpo todo. Começa com um agachamento, seguido por um rápido movimento para a posição de prancha, uma flexão e, por fim, um salto com os braços estendidos para cima.

Como montar o treino

Uma forma eficaz de organizar a sequência é realizar cada exercício por 45 segundos e descansar por 15 segundos antes de passar para o próximo. Essa estrutura é uma variação do treino intervalado de alta intensidade (HIIT), método ótimo para queimar calorias em pouco tempo.

Ao completar todos os sete movimentos, descanse por um minuto. A recomendação é repetir o circuito completo de três a quatro vezes, dependendo do seu nível de condicionamento físico. Todo o treino pode ser concluído em menos de 30 minutos.

Lembre-se da importância de se manter hidratado e de consultar um profissional de educação física antes de iniciar uma nova rotina, ajustando os exercícios e a intensidade ao seu nível de preparo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.