Mais de 260 cidades mineiras estão sob alerta amarelo para chuvas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para chuvas, que indica perigo potencial, para 264 municípios mineiros, nas regiões da Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul e Oeste do estado.

Nessas localidades, podem ocorrer precipitações com volumes de 20 mm a 30 mm por hora ou de até 50 mm por dia, acompanhadas de ventos de até 60 km/h. O alerta é válido para todo o fim de semana: da 0h de sábado (16/5) às 23h59 de domingo (17/5). Confira a lista:

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No alerta amarelo, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Mesmo assim, o Inmet adverte que os moradores das localidades envolvidas não se abriguem debaixo de árvores e nem estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O órgão também desaconselha o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.