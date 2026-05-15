Mais de 260 cidades mineiras estão sob alerta amarelo para chuvas
Inmet declara risco potencial para 264 municípios nas regiões da Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul e Oeste do estado
compartilheSIGA
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para chuvas, que indica perigo potencial, para 264 municípios mineiros, nas regiões da Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul e Oeste do estado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Chuva de maio é sinal de que o frio vai chegar?
- BH tem alerta de chuvas de 20mm até esta sexta (15/5); veja detalhes
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Aguanil
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Além Paraíba
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Alpinópolis
- Alterosa
- Alto Rio Doce
- Andradas
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Antônio Prado de Minas
- Aracitaba
- Arantina
- Arceburgo
- Areado
- Argirita
- Astolfo Dutra
- Baependi
- Bandeira do Sul
- Barão de Monte Alto
- Barbacena
- Barroso
- Belmiro Braga
- Bias Fortes
- Bicas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Caiana
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campos Gerais
- Cana Verde
- Capetinga
- Carandaí
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo de Minas
- Carmo do Rio Claro
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Cássia
- Cataguases
- Caxambu
- Chácara
- Chiador
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Consolação
- Coqueiral
- Cordislândia
- Coronel Pacheco
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego do Bom Jesus
- Cristais
- Cristina
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Descoberto
- Desterro do Melo
- Divinésia
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Dona Eusébia
- Dores de Campos
- Dores do Turvo
- Elói Mendes
- Ervália
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela Dalva
- Eugenópolis
- Ewbank da Câmara
- Extrema
- Fama
- Faria Lemos
- Fortaleza de Minas
- Goianá
- Gonçalves
- Guapé
- Guaranésia
- Guarani
- Guarará
- Guaxupé
- Guidoval
- Guiricema
- Heliodora
- Ibertioga
- Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
- Ijaci
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Ingaí
- Ipuiúna
- Itajubá
- Itamarati de Minas
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapeva
- Itaú de Minas
- Itumirim
- Itutinga
- Jacuí
- Jacutinga
- Jesuânia
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Lagoa Dourada
- Lambari
- Laranjal
- Lavras
- Leopoldina
- Liberdade
- Lima Duarte
- Luminárias
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Maripá de Minas
- Marmelópolis
- Matias Barbosa
- Mercês
- Minduri
- Miradouro
- Miraí
- Monsenhor Paulo
- Monte Belo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muriaé
- Muzambinho
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Resende
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Oliveira Fortes
- Ouro Fino
- Paiva
- Palma
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Passos
- Patrocínio do Muriaé
- Pedra Dourada
- Pedralva
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Perdões
- Piau
- Piedade do Rio Grande
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pirapetinga
- Piraúba
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prados
- Pratápolis
- Recreio
- Resende Costa
- Ressaquinha
- Ribeirão Vermelho
- Rio Novo
- Rio Pomba
- Rio Preto
- Ritápolis
- Rochedo de Minas
- Rodeiro
- Rosário da Limeira
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Minas
- Santana da Vargem
- Santana de Cataguases
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Francisco do Glória
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João da Mata
- São João del Rei
- São João Nepomuceno
- São José da Barra
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador Cortes
- Senador José Bento
- Senhora dos Remédios
- Seritinga
- Serrania
- Serranos
- Silveirânia
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Soledade de Minas
- Tabuleiro
- Tiradentes
- Tocantins
- Tocos do Moji
- Toledo
- Tombos
- Três Corações
- Três Pontas
- Turvolândia
- Ubá
- Varginha
- Vieiras
- Virgínia
- Visconde do Rio Branco
- Volta Grande
- Wenceslau Braz
No alerta amarelo, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Mesmo assim, o Inmet adverte que os moradores das localidades envolvidas não se abriguem debaixo de árvores e nem estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O órgão também desaconselha o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.