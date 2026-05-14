Chuva continua em BH? Confira a previsão do tempo para esta quinta (14/5)

O céu na capital mineira permanece fechado nesta quinta-feira (14/5). Segundo a Defesa Civil Municipal, Belo Horizonte tem previsão de céu nublado ou parcialmente nublado com pancadas de chuvas a qualquer hora do dia, com rajadas de vento ocasionais.

A temperatura mínima registrada na cidade foi de 16,1°C enquanto a máxima é estimada em 27°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 60%.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 17 °C, à 1h05.

Centro Sul: 16,8 °C, às 3h35.

Oeste: 16,1 °C, com sensação térmica de 10,4 °C, às 3h.

Pampulha: 17,9 °C, com sensação térmica de 20 °C, às 3h.

Venda Nova: 18 °C, às 4h25.

A Defesa Civil também divulgou o acumulado de chuvas dessa quarta-feira (13/5)na capital. A região com mais chuvas, o Barreiro, registrou 23,9mm, 85,1% da média esperada. A segunda região com o maior registro foi a Nordeste, com 23,6mm, 84% da média esperada.

Veja o acúmulo de chuvas na quarta-feira (13/5) por regional:

Barreiro: 23,9 (85,1%)

Centro Sul: 14,7 (52,3%)

Hipercentro: 10,8 (38,4%)

Leste: 31,2 (111%)

Nordeste: 23,6 (84%)

Noroeste: 15,8 (56,2%)

Norte: Sem dados

Oeste:13,8 (49,1%)

Pampulha: 17,8 (63,3%)

Venda Nova: 15,4 (54,8%)



A média climatológica de maio é de 28,1mm segundo a Defesa Civil.

Clima em Minas

No estado, o dia deve ser de sol entre nuvens na maioria das regiões, junto com o aumento gradual das temperaturas, principalmente as mínimas. Nas regiões Triângulo, Oeste e Central Mineira podem ocorrer chuvas isoladas e fracas, devido a circulação de ventos aliada a umidade média. O céu fica parcialmente nublado no Jequitinhonha, Rio Doce/Mucuri e Zona da Mata, enquanto as demais regiões têm céu claro a parcialmente nublado.

A temperatura mínima registrada no estado foi 7°C enquanto a máxima deve ser de 34°C.



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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos