Chuva continua em BH? Confira a previsão do tempo para esta quinta (14/5)
A temperatura máxima prevista na capital mineira é de 27°C com céu nublado; confira a previsão completa
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O céu na capital mineira permanece fechado nesta quinta-feira (14/5). Segundo a Defesa Civil Municipal, Belo Horizonte tem previsão de céu nublado ou parcialmente nublado com pancadas de chuvas a qualquer hora do dia, com rajadas de vento ocasionais.
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A temperatura mínima registrada na cidade foi de 16,1°C enquanto a máxima é estimada em 27°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 60%.
Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:
Barreiro: 17 °C, à 1h05.
Centro Sul: 16,8 °C, às 3h35.
Oeste: 16,1 °C, com sensação térmica de 10,4 °C, às 3h.
Pampulha: 17,9 °C, com sensação térmica de 20 °C, às 3h.
Venda Nova: 18 °C, às 4h25.
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A Defesa Civil também divulgou o acumulado de chuvas dessa quarta-feira (13/5)na capital. A região com mais chuvas, o Barreiro, registrou 23,9mm, 85,1% da média esperada. A segunda região com o maior registro foi a Nordeste, com 23,6mm, 84% da média esperada.
Veja o acúmulo de chuvas na quarta-feira (13/5) por regional:
Barreiro: 23,9 (85,1%)
Centro Sul: 14,7 (52,3%)
Hipercentro: 10,8 (38,4%)
Leste: 31,2 (111%)
Nordeste: 23,6 (84%)
Noroeste: 15,8 (56,2%)
Norte: Sem dados
Oeste:13,8 (49,1%)
Pampulha: 17,8 (63,3%)
Venda Nova: 15,4 (54,8%)
A média climatológica de maio é de 28,1mm segundo a Defesa Civil.
Clima em Minas
No estado, o dia deve ser de sol entre nuvens na maioria das regiões, junto com o aumento gradual das temperaturas, principalmente as mínimas. Nas regiões Triângulo, Oeste e Central Mineira podem ocorrer chuvas isoladas e fracas, devido a circulação de ventos aliada a umidade média. O céu fica parcialmente nublado no Jequitinhonha, Rio Doce/Mucuri e Zona da Mata, enquanto as demais regiões têm céu claro a parcialmente nublado.
A temperatura mínima registrada no estado foi 7°C enquanto a máxima deve ser de 34°C.
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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos