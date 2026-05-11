O que significam as cores de alerta do Inmet: amarelo, laranja e vermelho

Com alertas de chuvas intensas emitidos para diversas regiões do Brasil, muitas pessoas se deparam com o sistema de cores do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Utilizado em todo o território nacional, ele padroniza a comunicação sobre o nível de risco de fenômenos adversos. Entender o que cada cor representa é fundamental para se preparar e tomar as precauções necessárias.

Os avisos do Inmet são classificados em três níveis de severidade: amarelo, laranja e vermelho. Cada um deles corresponde a um grau de perigo e a recomendações específicas para a população. A escala de cores ajuda a comunicar de forma rápida e visual a gravidade da situação prevista.

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Alerta amarelo: perigo potencial

O alerta amarelo é o primeiro nível na escala e indica uma "situação meteorológica potencialmente perigosa". Embora seja o aviso mais brando, ele exige atenção. Geralmente, está associado a chuvas com volume entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, e ventos intensos que podem variar de 40 a 60 km/h.

Nesse cenário, os riscos são considerados baixos, mas existentes. Podem ocorrer cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais e descargas elétricas. A principal recomendação é manter-se informado sobre as condições do tempo e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Alerta laranja: perigo

Quando o alerta laranja, a situação é classificada como "perigosa". Este nível de aviso é emitido quando há previsão de fenômenos meteorológicos mais severos. As chuvas podem atingir entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumular até 100 milímetros em um dia. As rajadas de vento podem chegar a 100 km/h.

O risco de danos aumenta consideravelmente. Há maior probabilidade de cortes no fornecimento de energia, queda de árvores, alagamentos mais expressivos e transtornos no transporte rodoviário. As orientações incluem desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível, e procurar um local seguro para se abrigar.

Alerta vermelho: grande perigo

O alerta vermelho representa o nível máximo de risco, indicando uma "situação meteorológica de grande perigo". É acionado para eventos climáticos de intensidade excepcional, com chuvas que superam 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia e ventos acima de 100 km/h. O potencial de danos é muito elevado.

Nesta condição, há grande risco de transbordamento de rios, deslizamentos de encostas, alagamentos severos e danos extensos a edificações. A segurança pessoal é a prioridade máxima. A recomendação é permanecer em local seguro, seguir todas as orientações da Defesa Civil e, se necessário, procurar abrigos públicos informados pelas autoridades locais.

Como acompanhar os alertas e a diferença para a Defesa Civil

É importante notar que os alertas do Inmet são baseados em previsões meteorológicas, indicando a probabilidade de um fenômeno adverso ocorrer. Já os avisos da Defesa Civil são emitidos quando o risco é iminente ou já está em andamento em uma área específica, focando em ações de autoproteção imediatas.

Para se manter atualizado, a população pode consultar o site e o aplicativo oficial do Inmet. Outra ferramenta crucial é o serviço de alertas por SMS da Defesa Civil Nacional. Para se cadastrar gratuitamente, basta enviar uma mensagem com o CEP de interesse para o número 40199.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.