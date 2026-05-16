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Adolescente sobrevive e vê pai morrer depois de batida na MGC-122

O motorista do outro carro foi socorrido em estado grave. Acidente aconteceu na rodovia MGC-122, em Mato Verde, no Norte de Minas Gerais, na manhã deste sábado

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
16/05/2026 21:48 - atualizado em 16/05/2026 21:52

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Motorista do Corolla, um homem de 44 anos, que ficou preso às ferragens
Motorista do Corolla ficou preso às ferragens crédito: CBMMG

Um adolescente de 14 anos, sobreviveu a um grave acidente na rodovia MGC-122, em Mato Verde, no Norte de Minas Gerais, e presenciou a morte do pai, de 47. O homem conduzia um Chevrolet Onix e se envolveu em uma batida com um Toyota Corolla na manhã deste sábado (16). 

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A colisão aconteceu por volta das 9h30, na altura do km 80 da rodovia. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. 

O adolescente foi encontrado consciente e orientado, segundo a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O jovem foi levado para atendimento médico no município de Porteirinha, Norte de Minas. 

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No Toyota Corolla estava apenas o motorista de 44 anos, preso às ferragens. Conforme o Corpo de Bombeiros, ele estava em estado grave e, após ser retirado do veículo, foi encaminhado pelo Samu para atendimento em Janaúba.

Além do resgate das vítimas, as equipes do Corpo de Bombeiros e da Brigada Municipal acionaram a perícia técnica, a funerária e a Polícia Militar para os procedimentos necessários no local do acidente.

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O Corpo de Bombeiros reforçou a importância da direção defensiva e do respeito às normas de trânsito como forma de prevenir acidentes e preservar vidas nas rodovias.

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