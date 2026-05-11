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Preso ex-cantor gospel que trocou prisão domiciliar por viagem a Dubai

Condenado por estelionato e associação criminosa, André Luís dos Santos Pereira foi localizado em Cristalina (GO)

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Carlos Silva - Correio Braziliense
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Vitória Torres
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Carlos Silva - Correio Braziliense
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Vitória Torres
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11/05/2026 14:20

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Cantor gospel foi preso após descumprir dois mandados de prisão
Cantor gospel foi preso após descumprir dois mandados de prisão crédito: Guarda Civil Municipal/Divulgação

O ex-cantor gospel do DF, André Luís dos Santos Pereira, condenado por estelionato e associação criminosa, foi preso na madrugada desta segunda-feira (11/5) por agentes da Guarda Municipal de Cristalina, em Goiás.

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Ele estava com dois mandados de prisão em aberto e, segundo as autoridades, descumpria as condições da prisão domiciliar ao realizar viagens internacionais, incluindo uma temporada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde passou a lua de mel ao lado da esposa.

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A prisão ocorreu após equipes da Rondas Ostensivas Municipais (Romu) receberem informações da Agência de Inteligência da GCM sobre a circulação de um foragido da Justiça em um Hyundai HB20 azul, de placa final 6E34. O veículo foi localizado por volta das 00h32 e abordado pelos agentes.

Nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, após consultas aos sistemas policiais MPORTAL, INFOSEG e Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), os agentes identificaram dois mandados de prisão pendentes contra um dos passageiros do veículo.

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O ex-cantor cumpre prisão domiciliar desde 20 de outubro de 2023, por decisão da Justiça do Distrito Federal.

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