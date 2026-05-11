Imagens revelam corrosão e falhas em fábrica da Ypê; veja

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Imagens da inspeção sanitária realizada na fábrica da Ypê, em Amparo, no interior de São Paulo, revelaram sinais de corrosão em equipamentos utilizados na produção de detergentes e lava-roupas. Os registros foram exibidos nesse domingo (10/5) pelo programa Fantástico, da TV Globo, e integram o relatório produzido após fiscalização conduzida por órgãos sanitários.

A vistoria foi realizada por técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e da Vigilância Sanitária de Amparo. Durante quatro dias, os fiscais avaliaram as condições de produção da Química Amparo, responsável pela marca Ypê.

O documento destaca problemas no tanque de manipulação de produtos para lava-louças e relata que fiscais encontraram resíduos de materiais armazenados e devolvidos às linhas de envase. Segundo a Anvisa, foram identificadas irregularidades em etapas consideradas críticas do processo produtivo, incluindo falhas nos sistemas de produção, controle e garantia da qualidade.

O Fantástico apresentou uma reportagem sobre as sérias falhas identificadas pela Anvisa na fábrica da Ypê. pic.twitter.com/xra1JgFLUf — Monteiro ? (@Damme_Monteiro) May 11, 2026

A agência afirmou que os problemas observados comprometem o cumprimento das boas práticas de fabricação de saneantes e indicam risco sanitário, com possibilidade de contaminação microbiológica e presença de micro-organismos patogênicos nos produtos.

O relatório também menciona que, entre dezembro de 2025 e abril de 2026, a empresa registrou resultados fora dos padrões microbiológicos estabelecidos, incluindo testes positivos para a bactéria pseudomonas aeruginosa em 80 lotes de produtos acabados. Conforme o documento, os itens não foram reprovados pelo controle de qualidade e permaneciam armazenados no almoxarifado aguardando definição financeira.

Segundo a conclusão da inspeção, o conjunto das irregularidades configura um “quadro crítico” e de “risco sanitário elevado”, exigindo adoção imediata de medidas corretivas e preventivas para evitar impactos à saúde dos consumidores e eventual agravamento de sanções administrativas.

Nesta semana, a diretoria colegiada da Anvisa deve decidir se mantém a suspensão da fabricação e da comercialização dos lotes de produtos da Ypê com numeração final 1. A medida atinge detergentes lava-louças, lava-roupas líquidos e desinfetantes.

A Anvisa orientou consumidores que possuam produtos desses lotes a interromper imediatamente o uso e procurar o serviço de atendimento da empresa para informações sobre o recolhimento.

Em nota exibida pelo Fantástico, a Ypê afirmou que a inspeção não encontrou contaminação em seus produtos. A companhia declarou ainda possuir mecanismos internos de controle de qualidade para identificar e descartar itens fora dos padrões exigidos.

A fabricante também sustentou que as imagens divulgadas mostram áreas sem contato direto com os produtos comercializados e informou que os locais fazem parte de um plano de melhorias alinhado com a Anvisa desde o ano passado. Segundo a empresa, mais da metade das adequações previstas já foi executada.

A unidade de Amparo está com a produção suspensa desde quinta-feira para acelerar a implementação das mudanças exigidas pela agência reguladora. A Ypê reiterou, na nota, o compromisso com a qualidade de seus produtos ao longo de seus 75 anos de atuação no mercado brasileiro.

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De acordo com a Anvisa, produtos de limpeza contaminados por bactérias podem provocar infecções na pele, nos olhos e complicações respiratórias, sobretudo em idosos e pessoas imunossuprimidas.

