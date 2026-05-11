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RISCO SANITÁRIO

Imagens revelam corrosão e falhas em fábrica da Ypê; veja

Relatório cita risco sanitário elevado e decisão sobre suspensão será analisada nesta semana

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
11/05/2026 08:36

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Imagens da inspeção sanitária
Imagens da inspeção sanitária realizada na fábrica da Ypê, em Amparo, no interior de São Paulo, revelaram sinais de corrosão em equipamentos utilizados na produção crédito: Reprodução

Imagens da inspeção sanitária realizada na fábrica da Ypê, em Amparo, no interior de São Paulo, revelaram sinais de corrosão em equipamentos utilizados na produção de detergentes e lava-roupas. Os registros foram exibidos nesse domingo (10/5) pelo programa Fantástico, da TV Globo, e integram o relatório produzido após fiscalização conduzida por órgãos sanitários.

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A vistoria foi realizada por técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e da Vigilância Sanitária de Amparo. Durante quatro dias, os fiscais avaliaram as condições de produção da Química Amparo, responsável pela marca Ypê.

O documento destaca problemas no tanque de manipulação de produtos para lava-louças e relata que fiscais encontraram resíduos de materiais armazenados e devolvidos às linhas de envase. Segundo a Anvisa, foram identificadas irregularidades em etapas consideradas críticas do processo produtivo, incluindo falhas nos sistemas de produção, controle e garantia da qualidade.

A agência afirmou que os problemas observados comprometem o cumprimento das boas práticas de fabricação de saneantes e indicam risco sanitário, com possibilidade de contaminação microbiológica e presença de micro-organismos patogênicos nos produtos.

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O relatório também menciona que, entre dezembro de 2025 e abril de 2026, a empresa registrou resultados fora dos padrões microbiológicos estabelecidos, incluindo testes positivos para a bactéria pseudomonas aeruginosa em 80 lotes de produtos acabados. Conforme o documento, os itens não foram reprovados pelo controle de qualidade e permaneciam armazenados no almoxarifado aguardando definição financeira.

Segundo a conclusão da inspeção, o conjunto das irregularidades configura um “quadro crítico” e de “risco sanitário elevado”, exigindo adoção imediata de medidas corretivas e preventivas para evitar impactos à saúde dos consumidores e eventual agravamento de sanções administrativas.

Nesta semana, a diretoria colegiada da Anvisa deve decidir se mantém a suspensão da fabricação e da comercialização dos lotes de produtos da Ypê com numeração final 1. A medida atinge detergentes lava-louças, lava-roupas líquidos e desinfetantes.

A Anvisa orientou consumidores que possuam produtos desses lotes a interromper imediatamente o uso e procurar o serviço de atendimento da empresa para informações sobre o recolhimento.

Em nota exibida pelo Fantástico, a Ypê afirmou que a inspeção não encontrou contaminação em seus produtos. A companhia declarou ainda possuir mecanismos internos de controle de qualidade para identificar e descartar itens fora dos padrões exigidos.

A fabricante também sustentou que as imagens divulgadas mostram áreas sem contato direto com os produtos comercializados e informou que os locais fazem parte de um plano de melhorias alinhado com a Anvisa desde o ano passado. Segundo a empresa, mais da metade das adequações previstas já foi executada.

A unidade de Amparo está com a produção suspensa desde quinta-feira para acelerar a implementação das mudanças exigidas pela agência reguladora. A Ypê reiterou, na nota, o compromisso com a qualidade de seus produtos ao longo de seus 75 anos de atuação no mercado brasileiro.

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De acordo com a Anvisa, produtos de limpeza contaminados por bactérias podem provocar infecções na pele, nos olhos e complicações respiratórias, sobretudo em idosos e pessoas imunossuprimidas.

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