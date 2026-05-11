Assine
overlay
Início Política
NAS REDES SOCIAIS

Renan Santos sobre apoio de bolsonaristas a Ypê: 'Ridiculamente retardado'

Pré-candidato à Presidência pelo Missão reagiu a vídeos de apoiadores de Jair Bolsonaro que passaram a divulgar produtos da marca nas redes sociais

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
11/05/2026 07:57

compartilhe

SIGA
×
Renan Santos, coordenador do MBL e presidente do partido Missão
Renan Santos, coordenador do MBL e presidente do partido Missão crédito: Divulgação

O pré-candidato à Presidência da República pelo Missão, Renan Santos, criticou nesta segunda-feira (11/5), a mobilização de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em defesa da marca Ypê após decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que determinou o recolhimento de produtos da empresa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nas redes sociais, bolsonaristas passaram a publicar vídeos utilizando produtos da marca, em reação à medida anunciada pela Anvisa. Em algumas gravações, apoiadores aparecem “bebendo” detergente, tomando banho com produtos da empresa e lavando louça para demonstrar apoio à fabricante.

Ao comentar uma dessas publicações, Renan Santos afirmou que “entregar o país para esses caras é suicídio” e classificou a “direita bolsonarista” como “ridiculamente retardada”. A declaração foi feita em resposta a um vídeo publicado por um homem que se apresentava como pré-candidato do PL. Na gravação, ele afirmava que, em sua casa, utilizava detergente Ypê até como substituto de shampoo.

“Faz mal não, sô. Fica dando ouvido para esse povo não. Esse povo está desparafusado da cabeça”, disse o apoiador no vídeo. Em seguida, afirmou que sonha em tirar uma foto com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

A mobilização de bolsonaristas ocorre após apoiadores do ex-presidente passarem a afirmar, sem apresentar provas, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estaria utilizando a Anvisa para perseguir a companhia. Os donos da empresa apoiaram a campanha de Bolsonaro nas eleições de 2022.

No último dia 7, a Anvisa determinou o recolhimento de produtos da marca pertencentes aos lotes com final 1. Segundo o órgão, foram identificadas falhas em boas práticas de fabricação na unidade da empresa localizada em Amparo, no interior de São Paulo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A agência informou que a medida é preventiva e tem como objetivo minimizar riscos de contaminação bacteriana em produtos de limpeza, incluindo detergentes e sabões líquidos.

Tópicos relacionados:

jair-bolsonaro politica ype

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay