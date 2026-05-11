Renan Santos sobre apoio de bolsonaristas a Ypê: 'Ridiculamente retardado'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O pré-candidato à Presidência da República pelo Missão, Renan Santos, criticou nesta segunda-feira (11/5), a mobilização de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em defesa da marca Ypê após decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que determinou o recolhimento de produtos da empresa.

Nas redes sociais, bolsonaristas passaram a publicar vídeos utilizando produtos da marca, em reação à medida anunciada pela Anvisa. Em algumas gravações, apoiadores aparecem “bebendo” detergente, tomando banho com produtos da empresa e lavando louça para demonstrar apoio à fabricante.

Ao comentar uma dessas publicações, Renan Santos afirmou que “entregar o país para esses caras é suicídio” e classificou a “direita bolsonarista” como “ridiculamente retardada”. A declaração foi feita em resposta a um vídeo publicado por um homem que se apresentava como pré-candidato do PL. Na gravação, ele afirmava que, em sua casa, utilizava detergente Ypê até como substituto de shampoo.

Entregar o país para esses caras é suicídio. A direita Bolsonarista é ridiculamente retardada https://t.co/mhSk7dZwOf — Renan Santos???????? (@RenanSantosMBL) May 11, 2026

“Faz mal não, sô. Fica dando ouvido para esse povo não. Esse povo está desparafusado da cabeça”, disse o apoiador no vídeo. Em seguida, afirmou que sonha em tirar uma foto com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

A mobilização de bolsonaristas ocorre após apoiadores do ex-presidente passarem a afirmar, sem apresentar provas, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estaria utilizando a Anvisa para perseguir a companhia. Os donos da empresa apoiaram a campanha de Bolsonaro nas eleições de 2022.

No último dia 7, a Anvisa determinou o recolhimento de produtos da marca pertencentes aos lotes com final 1. Segundo o órgão, foram identificadas falhas em boas práticas de fabricação na unidade da empresa localizada em Amparo, no interior de São Paulo.

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A agência informou que a medida é preventiva e tem como objetivo minimizar riscos de contaminação bacteriana em produtos de limpeza, incluindo detergentes e sabões líquidos.

