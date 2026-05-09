Deputado do PL pede à CBF convocação de Neymar para a Copa do Mundo

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

O deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ) encaminhou nessa sexta-feira (9/5) um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pedindo a convocação do atacante Neymar Jr. para a Copa do Mundo de 2026. No documento de três páginas, o parlamentar afirma que o jogador “não é apenas um atleta”, mas “o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira” e um símbolo de “talento, criatividade, superação e esperança para milhões de torcedores”.

A convocação de Neymar para a Copa do Mundo não é apenas a chamada de um craque.

É a esperança de um país inteiro vestindo a camisa 10 mais uma vez.

Quando Neymar entra em campo, o Brasil acredita no impossível.

A alegria volta aos gramados, a emoção toma conta das ruas e milhões… pic.twitter.com/wRUcrkbTlc — Helio Lopes (@depheliolopes) May 9, 2026

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lopes argumenta que recebeu manifestações de torcedores de diferentes regiões do país defendendo a presença do atacante no Mundial, disputado entre junho e julho deste ano. Segundo o deputado, o pedido representa “a manifestação legítima de milhões de brasileiros apaixonados pelo futebol e pela história da nossa seleção”.

Hélio Lopes foi o deputado federal mais votado do estado do Rio de Janeiro nas eleições de 2018. Na época, utilizava o sobrenome de Bolsonaro em sua campanha eleitoral e ficou conhecido nacionalmente pela proximidade com o ex-presidente. Em 2022, o parlamentar foi reeleito para um segundo mandato na Câmara dos Deputados.

No ofício, o parlamentar também ressalta que a solicitação não tem a intenção de interferir nas decisões técnicas da comissão da Seleção Brasileira. “A autonomia deve ser integralmente respeitada”, escreveu.

Em publicações feitas nas redes sociais, o deputado reiterou a posição de defesa do jogador. “Neymar tem habilidade, tem experiência e é o melhor jogador brasileiro que nós temos na atualidade. Então, chama o Neymar!”, disse em vídeo publicado no Instagram.

Atualmente no Santos, Neymar retornou ao clube onde foi revelado, mas vive uma temporada discreta. Em 2026, o atacante disputou 12 partidas e marcou cinco gols. O jogador não é convocado para defender a Seleção Brasileira desde 2023 e ficou fora da última lista divulgada pelo técnico Carlo Ancelotti.

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Apesar da ausência, Neymar deve aparecer na pré-lista de convocados que será enviada à Fifa na próxima segunda-feira (11/5). Caso seja confirmado entre os escolhidos, o atacante poderá disputar sua quarta Copa do Mundo. Ele esteve presente nas edições de 2014, 2018 e 2022.