Deputado pede inclusão de ex-assessor de Moraes em programa de proteção a testemunhas

O deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, pediu, nessa segunda-feira, 8, a inclusão de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes e atual desafeto, no Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (Provita).

O pedido faz parte de um requerimento que será votado nesta terça-feira, 9, na Subcomissão dos presos do 8 de Janeiro. Se aprovado, será encaminhado diretamente ao Ministério da Justiça, órgão que controla o Provita.

O parlamentar bolsonarista também pediu que o Ministério das Relações Exteriores acione a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH/OEA) e a ONU e peça adoção de medidas cautelares de proteção internacional a Tagliaferro.

Tagliaferro foi chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral quando Moraes era presidente da Corte. O perito vem denunciando o ministro por supostamente violar o devido processo legal em algumas ações.

Agora na Itália, Tagliaferro foi denunciado pela PGR por vazar conversas entre servidores que assessoravam Moraes no STF e no TSE em 2024. Na semana passada, o ministro pediu ao Ministério da Justiça a extradição de seu ex-assessor.