Neymar na contagem regressiva: 10 jogos pelo Santos para convencer Ancelotti

Neymar tem dez jogos pelo Santos para convencer Carlo Ancelotti a incluí-lo na lista final de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, sendo que a primeira delas acontece nesta terça-feira (14), quando o time enfrenta o Recoleta, do Paraguai, pela Copa Sul-Americana.

Enquanto ídolos do passado como Ronaldo e Romário insistem que Neymar, que hoje tem 34 anos, ainda pode fazer a diferença, o craque do Santos (um grande entusiasta do pôquer) não tem recebido boas cartas até o momento.

Maior artilheiro da história da Seleção, com 79 gols, Neymar disputou a última de suas 128 partidas com a 'Amarelinha' em outubro de 2023.

Ele vai precisar tirar alguns ases da manga para conquistar sua primeira convocação sob o comando de Ancelotti e disputar sua quarta Copa do Mundo.

O técnico italiano tem até 11 de maio para definir a lista preliminar e, sete dias depois, anunciará os 26 jogadores escolhidos para o Mundial, que será disputado de 11 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Como parte de um plano de controle de carga, elaborado para evitar contratempos após a cirurgia no joelho esquerdo realizada em dezembro, Neymar ficou de fora da partida de estreia do Santos no Grupo D da Copa Sul-Americana, na semana passada.

O 'Peixe' por 1 a 0 no jogo fora de casa contra o Deportivo Cuenca, do Equador.

- "Tanque cheio" -

Neymar reapareceu no sábado mostrando um bom nível.

Ele atuou atrás do centroavante Gabigol e jogou os 90 minutos completos na vitória por 1 a 0 do Santos sobre o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico santista, Cuca, comemorou ao vê-lo com "o tanque cheio".

"O Neymar está evoluindo jogo a jogo, ficou para trabalhar. Sua desenvoltura está bem melhor e a tendência é que ele desenvolva melhor. É arriscado jogar todos os 90 minutos. Vamos ver se ele aguentar é melhor. Vamos trabalhar para que ele jogue na terça. A gente fica feliz em ver ele desfrutar do jogo como fez".

Neymar, no entanto, atuou em apenas sete das 21 partidas que o Santos disputou em todas as competições nesta temporada. Ele voltou aos gramados em fevereiro, após passar por uma cirurgia.

Em campo, porém, ele deixa sua marca: acumula três gols e duas assistências nos cinco jogos em que pôde participar no Brasileirão.

Antes do anúncio da lista preliminar de convocados por Ancelotti, o Santos enfrentará a Recoleta (duas vezes) e o San Lorenzo pela Sul-Americana; Fluminense, Bahia, Palmeiras e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro; e o Coritiba pela Copa do Brasil.

Em seguida, o time enfrentará o Coritiba mais duas vezes — uma pelo Campeonato Brasileiro e outra pela Copa do Brasil — antes da divulgação da lista final.

No ano passado, apesar de ter sofrido com lesões recorrentes, Neymar foi fundamental para ajudar o Santos a evitar o rebaixamento.

- "É muito complicado ser eu!" -

"Ele ainda tem dois meses para provar que possui condições físicas para disputar a próxima Copa do Mundo", disse Ancelotti em uma entrevista publicada pelo jornal esportivo francês L'Équipe.

A pressão está aumentando. Torcedores brasileiros presentes no estádio entoaram cânticos de apoio a Neymar durante a derrota por 2 a 1 sofrida diante da França em março, numa rodada dupla de amistosos realizada nos Estados Unidos.

No mês passado, Ancelotti viajou para assistir à partida entre Mirassol e Santos, pelo Campeonato Brasileiro, mas Neymar não jogou devido ao controle de carga física.

À medida que o tempo se esgota, a polêmica continua a perseguir o camisa 10.

Em março, ele passou 16 horas jogando pôquer online entre sexta-feira e domingo, enquanto ficava de fora da partida entre Santos e Cruzeiro.

"Como esses dias, infelizmente, eu não fui pro jogo por controle de carga, então eu tive esse tempinho para fazer o que eu mais gosto fora do futebol, que é jogar um poquerzinho", disse ele em meio a uma onda de críticas.

Na vitória por 2 a 0 do Santos sobre o Remo, ele gerou mais uma polêmica com um comentário sexista feito ao criticar o árbitro: "Ele acordou meio de chico", disse. Mais tarde, o astro pediu desculpas.

"Se eu jogo machucado, como falaram no ano passado, eu estou errado. Se eu penso só em mim, estou errado. Se eu me poupo, estou errado. Se jogo com dor ou com algo que possa agravar, estou errado (...) É muito difícil agradar todo mundo. É muito complicado ser eu, nossa senhora... Tenho que ter saco para aturar vocês, viu?", desabafou o atacante em um vídeo nas redes sociais.

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