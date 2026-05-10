Após polêmica com Havaianas, Nikolas Ferreira divulga a 'Pé Direito'
Deputado afirma em vídeo que é embaixador da nova marca de chinelos
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) divulgou a nova marca de chinelos “Pé Direito”, após polêmica travada com a tradicional Havaianas. Em vídeo publicado nesse sábado (9/5), ele afirma que é embaixador da marca. “Hoje, uma das formas mais poderosas de defender aquilo em que acreditamos é escolher de quem a gente compra, porque cada real que você gasta ou fortalece os seus valores ou financia quem quer ter destruir”, diz.
Nikolas Ferreira e a direita brasileira tiveram um embate com a Havaianas em dezembro do ano passado, quando a marca fez um comercial com a atriz Fernanda Torres. Na propaganda, a artista propôs que os brasileiros não começassem 2026 “com o pé direito”. Na época, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) divulgou um vídeo acusando a Havaianas de usar “propaganda subliminar”.
No vídeo-propaganda publicado neste sábado, Nikolas afirma que a Havaianas “quebrou a confiança” dos consumidores. “Eu não quero só começar o ano com o pé direito, quero uma Copa com o pé direito, uma eleição com o pé direito e aqui em casa vai ser o ano inteiro com pé direito”, diz. Segundo ele, esse consumo vai “construir um Brasil melhor”.
O deputado divulgou também o dia oficial de lançamento da marca que será embaixador. “Não é sobre chinelo, é sobre pequenas escolhas que vão mudar o nosso país”, concluiu.