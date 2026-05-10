Assine
overlay
Início Política
MARCA DE CHINELOS

Após polêmica com Havaianas, Nikolas Ferreira divulga a 'Pé Direito'

Deputado afirma em vídeo que é embaixador da nova marca de chinelos

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
10/05/2026 18:44

compartilhe

SIGA
×
Deputado afirma que é embaixador da nova marca de chinelos "Pé Direito"
Nikolas Ferreira e a direita brasileira tiveram um embate com a Havaianas em dezembro do ano passado, quando a marca fez um comercial com a atriz Fernanda Torres crédito: Reprodução redes sociais

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) divulgou a nova marca de chinelos “Pé Direito”, após polêmica travada com a tradicional Havaianas. Em vídeo publicado nesse sábado (9/5), ele afirma que é embaixador da marca. “Hoje, uma das formas mais poderosas de defender aquilo em que acreditamos é escolher de quem a gente compra, porque cada real que você gasta ou fortalece os seus valores ou financia quem quer ter destruir”, diz. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Nikolas Ferreira e a direita brasileira tiveram um embate com a Havaianas em dezembro do ano passado, quando a marca fez um comercial com a atriz Fernanda Torres. Na propaganda, a artista propôs que os brasileiros não começassem 2026 “com o pé direito”. Na época, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) divulgou um vídeo acusando a Havaianas de usar “propaganda subliminar”.

No vídeo-propaganda publicado neste sábado, Nikolas afirma que a Havaianas “quebrou a confiança” dos consumidores. “Eu não quero só começar o ano com o pé direito, quero uma Copa com o pé direito, uma eleição com o pé direito e aqui em casa vai ser o ano inteiro com pé direito”, diz. Segundo ele, esse consumo vai “construir um Brasil melhor”. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O deputado divulgou também o dia oficial de lançamento da marca que será embaixador. “Não é sobre chinelo, é sobre pequenas escolhas que vão mudar o nosso país”, concluiu. 

Tópicos relacionados:

nikolas nikolas-ferreira politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay