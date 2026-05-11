Guia 2026: concursos públicos preveem mais de 160 mil vagas com salários de até R$ 30 mil

O ano de 2026 se desenha como um período de grandes oportunidades para quem busca estabilidade no serviço público. Com a previsão de mais de 160 mil vagas em órgãos federais, estaduais e municipais, candidatos de todo o país já podem direcionar seus estudos para algumas das carreiras mais cobiçadas.

É importante notar que não haverá uma nova edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) em 2026; o foco do governo será na convocação de aprovados e excedentes do certame anterior. Além disso, por ser um ano eleitoral, existem restrições às nomeações nos três meses que antecedem o pleito, o que exige atenção redobrada dos candidatos ao cronograma.

Leia Mais

Principais áreas com editais previstos

O Poder Judiciário deve seguir com boas oportunidades, com possíveis editais para Tribunais Regionais Federais (TRFs) e Tribunais de Justiça (TJs), que precisam renovar seus quadros de técnicos e analistas judiciários.

A área fiscal continua sendo uma das mais concorridas devido aos salários elevados. A expectativa por um novo concurso da Receita Federal para auditor-fiscal e analista-tributário é constante entre os concurseiros, embora ainda não haja confirmação oficial para 2026. No âmbito dos governos estaduais, diversas Secretarias de Fazenda (Sefaz) também podem lançar editais.

Na segurança pública, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já planeja um novo edital para 2026. Outros concursos, como para a Polícia Federal (PF), permanecem no radar, além de seleções regulares para Polícias Civis e Militares em diversos estados para suprir a demanda por novos agentes, escrivães e peritos.

Outros setores também prometem vagas importantes. O INSS, por exemplo, solicitou a abertura de mais de 8.500 vagas para fortalecer seu quadro. Concursos para agências reguladoras e bancos públicos, como o Banco do Brasil, também são aguardados, oferecendo carreiras com salários competitivos.

Como iniciar a preparação

Para quem decide começar os estudos, o planejamento é a chave para o sucesso. A concorrência é alta, e uma preparação antecipada aumenta significativamente as chances de aprovação. O primeiro passo é escolher uma área de foco para otimizar o tempo e os recursos. A partir daí, algumas ações são fundamentais:

Estude editais anteriores: eles servem como um guia para conhecer as disciplinas cobradas, o estilo da banca examinadora e o peso de cada matéria.

Crie um cronograma de estudos: organize sua rotina para abranger todo o conteúdo de forma equilibrada, com metas diárias e semanais.

Resolva muitas questões: praticar com provas passadas ajuda a fixar o conteúdo e a entender como os temas são aplicados pela banca.

Mantenha a constância: estudar um pouco todos os dias é mais eficaz do que concentrar muitas horas em um único dia da semana. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.