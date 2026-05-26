Isis Valverde é internada três vezes e faz alerta: "Doença agressiva"

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A atriz Isis Valverde revelou que precisou ser internada três vezes neste ano devido a complicações causadas por sua doença celíaca. Em relato publicado nas redes sociais, ela contou que sofre de uma forma agressiva da condição e explicou que até pequenas contaminações com glúten podem desencadear reações intensas em seu organismo.

@destakcortes5 Doença Celíaca! Isis Valverde contou que foi internada três vezes neste ano por conta da doença celíaca, condição autoimune crônica diagnosticada nela aos 19 anos. A atriz explicou que sua condição é agressiva e que até pequenas contaminações com glúten podem fazê-la passar muito mal. A doença celíaca acontece quando o organismo reage ao glúten, proteína presente no trigo, aveia, cevada e centeio, atacando o próprio intestino delgado. Isis revelou que chegou a ser hospitalizada após consumir alimentos contaminados sem saber: “Toda hora eu tava no hospital”, contou. som original - destakcortes

Ao falar sobre o tema, Isis classificou a situação como algo traumático e relembrou que recebeu o diagnóstico ainda jovem. “Essa parte é traumatizante. Eu descobri com 19 anos de idade, e a minha doença celíaca é muito agressiva. Nível que se eu tiver contato com alguma coisa, tipo um óleo que fritou glúten e botou alguma coisa ali, teve contato e eu comi? Eu vou passar muito mal”, afirmou.

A atriz também contou que os episódios de internação aconteceram no início deste ano, durante um período em que estava trabalhando. Segundo ela, a causa das crises só foi identificada após uma investigação sobre a preparação dos alimentos que estava consumindo.

“No início do ano, quando eu estava trabalhando, eu acabei tendo contaminação na minha comida e eu fui internada três vezes. Acho que até uma vez eu publiquei aqui um negócio no hospital, mas eu falei: ‘gente, vão achar que eu tô passando alguma situação’, porque toda hora eu tava no hospital”, disse.

A doença celíaca é uma condição autoimune caracterizada por uma reação do organismo ao glúten — proteína encontrada em alimentos como trigo, centeio e cevada. A ingestão da substância provoca uma inflamação crônica no intestino delgado, comprometendo a absorção de nutrientes, vitaminas e minerais.

De acordo com especialistas, quando pacientes celíacos consomem glúten, ocorre um processo inflamatório que danifica estruturas responsáveis pela absorção dos nutrientes.

Entre os sintomas mais comuns estão distensão abdominal, gases, fezes amolecidas, diarreia, constipação, dores abdominais e sensação frequente de estufamento. Em alguns casos, a condição também pode provocar perda de peso, anemia, fadiga intensa, tontura e cansaço crônico.

Segundo especialistas, o diagnóstico deve ser realizado por um gastroenterologista e o tratamento exige uma mudança permanente na alimentação: a retirada total do glúten da dieta. Embora a medida pareça simples, a atenção precisa ir além da escolha dos alimentos. Um dos principais desafios enfrentados pelos pacientes é a chamada contaminação cruzada, situação em que alimentos naturalmente livres de glúten entram em contato com superfícies, utensílios ou produtos que tiveram contato com a substância. Com isso, até itens considerados seguros podem representar riscos.

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Além de Isis, outras famosas já falaram publicamente sobre o diagnóstico da doença celíaca, como a cantora Ivete Sangalo. A condição pode atingir crianças e adultos e exige acompanhamento constante para evitar crises e complicações à saúde.