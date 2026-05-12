Reviravolta: Isis Valverde negocia retorno à Globo após 5 anos

Após anos no streaming, estrela sinaliza retorno à TV aberta e gera mistério sobre nova personagem; saiba o que está por trás da negociação secreta

Joubert Júnior
Joubert Júnior
12/05/2026 13:58

<p>Em 2012, Isis Valverde interpretou outro grande papel de sua carreira, o de Suelen, em “Avenida Brasil”, grande sucesso de João Emanuel Carneiro. Sua personagem era uma maria-chuteira. O trabalho rendeu a ela quatro prêmios.</p>
Em 2012, Isis Valverde interpretou outro grande papel de sua carreira, o de Suelen, em "Avenida Brasil"

Isis Valverde está em negociação com a TV Globo para retornar à dramaturgia da emissora após mais de cinco anos de ausência. A última vez que a atriz trabalhou em uma produção da Globo foi na novela Amor de Mãe, exibida entre 2019 e 2021.

Em 2022, Isis optou por não renovar o contrato com a emissora e migrou para o streaming. O retorno ganhou força depois que ela publicou, nos stories do Instagram, uma foto de um quadro interno da Globo no Rio de Janeiro que a listava entre as apostas de elenco da casa.

A atriz está cotada para um projeto ainda em fase inicial, com grande elenco, mas as conversas com a emissora seguem em aberto. A movimentação representa uma reviravolta: em 2023, Isis havia declarado publicamente que não queria mais atuar em novelas mas sinalizou mudança de posição no fim do ano passado.

Isis Valverde – Reprodução Instagram

Apesar do possível acerto para um novo projeto, a atriz já confirmou que não vai reprisar a personagem Suelen na continuação de Avenida Brasil, produção que está em andamento na Globo. Em participação no Altas Horas, ela foi direta: "Não vou estar. Eu vou ficar em casa. Vou aplaudir meus colegas". Isis também justificou a decisão pelo conteúdo da personagem na trama: "Ela estaria com cinco filhos, reclamando, fazendo um monte de coisas chatas. Não ia ser legal".

