Remake de ‘Quarto do pânico’ com Isis Valverde chega ao streaming
Versão brasileira do thriller de David Fincher tem direção de Gabriela Amaral Almeida e aborda a violência como problema sistêmico do Brasil
Mais do que revisitar um thriller de sucesso dos anos 2000, Gabriela Amaral Almeida (“O animal cordial”) pretende transformar “O quarto do pânico” em estudo sobre a violência como estrutura, e não apenas como incidente.
Se no original de 2002, dirigido por David Fincher, o suspense era conduzido como um jogo estratégico de ataque e defesa, na releitura brasileira – batizada como “Quarto do pânico” e disponível no Telecine via Globoplay e Prime Video –, o medo ganha contornos sociais e simbólicos, atravessado por questões de gênero e pela brutalidade cotidiana que marca o Brasil.
Quando estreou, há 24 anos, "O quarto do pânico" foi sucesso comercial, arrecadando US$ 196 milhões no mundo. Parte da crítica considerou a trama simples e os personagens pouco aprofundados, mas reconheceu o rigor formal de Fincher ao organizar a narrativa como um duelo quase matemático entre invasores e vítimas.
Na história original, Meg Altman (Jodie Foster) se refugia com a filha Sarah (Kristen Stewart) em um cômodo blindado de sua nova casa, após a invasão de três criminosos interessados em uma fortuna escondida ali. O filme se constrói, então, na tensão entre dentro e fora, controle e vulnerabilidade, justamente o que interessou a diretora brasileira.
Masculino x feminino
“Uma série de fatores me fez querer fazer este filme”, disse ela, durante coletiva de imprensa virtual. “A primeira delas tem a ver com os temas, que me interessam muito, sobretudo o embate entre o masculino e o feminino, e a questão da maternidade – como você é mãe em situações extremas”, afirmou.
“O outro fator é que eu gosto de me aproximar de um filme canônico e tentar extrair dele a seiva, o que faz a história ser o que potencialmente ela é para além dos efeitos especiais e do orçamento inflado característico de uma produção hollywoodiana”, cita.
Na adaptação, estrelada por Isis Valverde e Marianna Santos, a violência deixa de ser apenas circunstancial, sendo uma constante na vida da protagonista. Logo na abertura, Mari (Isis Valverde) se muda com a filha Bel (Marianna Santos) após o assassinato do marido em uma tentativa de assalto. O trauma, no entanto, é anterior à invasão. E o medo já estava presente naquela família antes mesmo de os criminosos chegarem.
A arquitetura também diz muito. Em vez do casarão antigo do longa original, a casa agora é uma mansão contemporânea de condomínio fechado — linhas retas, grandes painéis de vidro, integração com a natureza e sistemas automatizados de segurança. Há câmeras dentro e fora de casa, o que não impede a ação dos bandidos.
Invasão
O roteiro adaptado por Fábio Mendes, no entanto, se mantém fiel à estrutura central do filme de Fincher, inclusive com diálogos traduzidos para o português. Três homens (vividos por Marco Pigossi, Caco Ciocler e André Ramiro) invadem a residência em busca do dinheiro escondido pelo antigo proprietário.
Mas, se no longa americano o conflito se desenrola como um jogo de xadrez preciso, na releitura brasileira ele ganha outra camada simbólica. “Há ali uma invasão do feminino pelo masculino”, observa Isis Valverde.
“Eu e a Gabi (Amaral Almeida) trabalhamos muito com essa metáfora de que a casa era o feminino e o quarto representava o útero, onde essa mulher gerava de novo a relação com a própria filha”, acrescenta a atriz.
A construção dessa dinâmica não foi improvisada. O elenco passou por ensaios em uma sala fechada que reproduzia o ambiente claustrofóbico do set. “Foi uma ideia muito sagaz da Gabi, porque, se ela tivesse soltado a gente no set sem que tivéssemos criado esse jogo, o filme teria naufragado”, afirma Caco Ciocler. “Foi nessa sala de ensaio que a gente pôde, principalmente, errar”.
O resultado é um filme que preserva o esqueleto do thriller original, mas desloca seu centro de gravidade. Em vez de apenas testar os limites psicológicos das personagens, “Quarto do pânico” questiona a própria ideia de proteção em um país onde a violência não é exceção, é sim parte do cotidiano.
O cômodo blindado deixa de ser apenas recurso narrativo para se tornar metáfora de um Brasil que tenta se isolar do que o cerca, mas descobre que nenhuma parede é completamente imune às fissuras do mundo exterior.
“QUARTO DO PÂNICO”
(Brasil, 2025, 98 min.). Direção: Gabriela Amaral Almeida. Com Isis Valverde, Marianna Santos, Caco Ciocler, Marco Pigossi e André Ramiro. Classificação: 16 anos). Disponível no Telecine Play, via Globoplay e Prime Video.