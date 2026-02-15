Assine
'O agente secreto' vence Spirit Awards de Melhor Filme Internacional

Filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura fatura prêmio na noite deste domingo (15/2)

Thiago Prata
Thiago Prata
Repórter
Subeditor do portal UAI
15/02/2026 21:43 - atualizado em 15/02/2026 21:45

Wagner Moura está sentado em mesa, em frente a máquina de escrever, no set de filmagem de O agente secreto. Ao lado dele, em pé, está o cineasta Kleber Mendonça Filho, usando fones de ouvido
Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho vêm acumulando prêmios por 'O agente secreto' crédito: Divulgação

"O agente secreto" faturou mais um importante prêmio, na noite deste domingo (15/2). O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura angariou a honraria de Melhor Filme internacional da 41ª edição do Film Independent Spirit Awards.

A dupla esteve presente na cerimônia. Ao receber o prêmio, Kleber dedicou a vitória ao alemão Udo Kier (1944-2025), ator que faleceu em novembro de 2025 e trabalhou com o diretor em "Bacurau" (2019) e "O agente secreto".

O filme brasileiro levou a melhor sobre outros quatro concorrentes: "All that's left of you", "On becoming a Guinea Fowl", "Sirãt" e "A poet".

O Spirit Awards é uma premiação norte-americana para obras consideradas independentes.

O longa de Kleber Mendonça Filho vem acumulando vitórias em eventos de cinema, como no Globo de Ouro, quando levou os prêmios de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Drama (com Wagner Moura).

A obra concorre a quatro categorias no Oscar (Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco). A cerimônia acontece em 15 de março.

cinema kleber-mendonca-filho o-agente-secreto wagner-moura

