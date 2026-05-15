Dia Mundial da Doença Celíaca: os sinais ignorados

Estima-se que a doença celíaca afete cerca de 1% da população mundial, o que equivale 80 milhões de pessoas. Ainda assim, cerca de 80% dos brasileiros com a condição seguem sem diagnóstico, segundo a Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil (Fenacelbra).



Neste sábado (16/5), será lembrado o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Celíaca, uma condição autoimune desencadeada pela ingestão de glúten — proteína presente no trigo, centeio e cevada — que provoca uma reação imunológica capaz de danificar o intestino e comprometer a absorção de nutrientes.



Apesar da relevância, o Brasil ainda carece de estudos nacionais abrangentes sobre a prevalência da doença, o que reforça o desafio de visibilidade e diagnóstico. O cenário vai além da falta de acesso: muitos pacientes convivem por anos com sintomas tratados de forma isolada, sem que a doença celíaca seja considerada como causa de base.

Sinais fora do intestino

Embora seja frequentemente associada a sintomas gastrointestinais — como diarreia crônica, dor abdominal, distensão e perda de peso —, a doença celíaca também pode se manifestar de formas menos óbvias, o que contribui para o atraso no diagnóstico.



Entre os quadros que podem estar relacionados à doença, destacam-se:

Crianças com dificuldade de crescimento ou baixa estatura



Mulheres com infertilidade ou dificuldade para engravidar



ou dificuldade para engravidar Pacientes com anemia persistente ou deficiências nutricionais recorrentes



recorrentes Sintomas inespecíficos, como fadiga, dor de cabeça e alterações de humor



“A doença celíaca ainda é pouco lembrada fora do contexto gastrointestinal. Isso faz com que muitos pacientes passem anos tratando sintomas isolados, sem chegar ao diagnóstico correto”, explica a farmacêutica Aline Oliveira, líder de autoimunidade da Thermo Fisher Scientific.



Impacto no crescimento infantil

Na infância, os efeitos podem ser particularmente relevantes. A inflamação intestinal crônica compromete a absorção de nutrientes essenciais para o desenvolvimento, segundo estudo publicado em 2019 no PubMed, base do National Institutes of Health (NIH). Entre as consequências possíveis estão baixa estatura, atraso puberal, deficiência de ferro, cálcio e vitamina D, além de prejuízos no desenvolvimento ósseo.



“Nem toda criança com doença celíaca apresenta sintomas clássicos como diarreia. Em muitos casos, o único sinal é o crescimento abaixo do esperado. Por isso, é fundamental ampliar o olhar clínico para além do intestino”, afirma a gastroenterologista Danielle Kiatkoski, diretora científica do Instituto Brasileiro para Estudo da Doença Celíaca (Ibredoc).



Estudos mostram que, com o diagnóstico precoce e a adoção da dieta sem glúten, é possível recuperar o ritmo de crescimento, embora atrasos prolongados possam impactar o potencial final de altura.



Quando investigar?

Diante de sintomas persistentes — mesmo que aparentemente desconectados —, especialistas reforçam a importância de considerar a doença celíaca como hipótese diagnóstica.



O primeiro passo é buscar avaliação médica, geralmente com clínico geral, gastroenterologista ou pediatra, que irá analisar o histórico do paciente e indicar a investigação adequada.

O diagnóstico envolve exames laboratoriais específicos que detectam anticorpos relacionados à doença, como o teste de anti-transglutaminase IgA, considerado um dos principais marcadores para orientar a investigação e, em alguns casos, evitar procedimentos mais invasivos. “Além de contribuir para diagnósticos mais precoces e assertivos, os exames laboratoriais ajudam a direcionar melhor a conduta médica, sobretudo em pacientes com sintomas atípicos”, reforça Aline.



Sem diagnóstico, o paciente permanece exposto aos efeitos da inflamação e ao risco de complicações, como osteoporose precoce, infertilidade e outras doenças autoimunes.



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Como não há cura medicamentosa, o tratamento consiste na exclusão total do glúten da alimentação — o que torna o diagnóstico precoce essencial para interromper o processo inflamatório e melhorar a qualidade de vida.