FALTOU INSPIRAÇÃO

Prefeito copia declaração de amor de marido de Isis Valverde para esposa

Internautas notaram a semelhança com texto publicado por Buaiz em 17 de fevereiro e questionaram o prefeito nos comentários

02/03/2026 21:38

Prefeito de Manaus, David Almeida, homenageou esposa com declaração de amor do marido de Isis Valverde
Prefeito de Manaus, David Almeida, homenageou esposa com declaração de amor do marido de Isis Valverde crédito: Reprodução/Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), publicou neste fim de semana uma declaração de amor para a mulher, a primeira-dama Izabelle Fontenelle, que completou 30 anos, nesse domingo (1º/3). A homenagem, no entanto, ganhou outro contorno nas redes ao ser identificada como idêntica a um texto publicado dias antes pelo empresário Marcus Buaiz para a atriz Ísis Valverde.

"Hoje é o dia da mulher que transformou a minha vida com a força mais simples e mais poderosa que existe: o amor verdadeiro", escreveu o prefeito. "Izabelle, você é dessas pessoas raras que não apenas brilham, você aquece, sustenta, cuida e eleva todos ao redor. Na mulher extraordinária que você é, eu tenho o privilégio de conhecer também a parceira leal, a amiga presente e o coração mais bonito que já encontrei", continuou a legenda, que por cinco parágrafos reproduziu a declaração na íntegra.

Internautas notaram a semelhança com texto publicado por Buaiz em 17 de fevereiro e questionaram o prefeito nos comentários. Após a repercussão, o prefeito manteve o texto mas incluiu um crédito ao empresário. "Poema de Marcus Buaiz que retrata todo o meu amor por você, Bella", adicionou.

