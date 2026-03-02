Prefeito copia declaração de amor de marido de Isis Valverde para esposa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), publicou neste fim de semana uma declaração de amor para a mulher, a primeira-dama Izabelle Fontenelle, que completou 30 anos, nesse domingo (1º/3). A homenagem, no entanto, ganhou outro contorno nas redes ao ser identificada como idêntica a um texto publicado dias antes pelo empresário Marcus Buaiz para a atriz Ísis Valverde.

"Hoje é o dia da mulher que transformou a minha vida com a força mais simples e mais poderosa que existe: o amor verdadeiro", escreveu o prefeito. "Izabelle, você é dessas pessoas raras que não apenas brilham, você aquece, sustenta, cuida e eleva todos ao redor. Na mulher extraordinária que você é, eu tenho o privilégio de conhecer também a parceira leal, a amiga presente e o coração mais bonito que já encontrei", continuou a legenda, que por cinco parágrafos reproduziu a declaração na íntegra.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Internautas notaram a semelhança com texto publicado por Buaiz em 17 de fevereiro e questionaram o prefeito nos comentários. Após a repercussão, o prefeito manteve o texto mas incluiu um crédito ao empresário. "Poema de Marcus Buaiz que retrata todo o meu amor por você, Bella", adicionou.