Cantor sertanejo bate em cavalo na rodovia e destrói o carro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cantor Israel, que faz dupla com Rodolffo, passou por um grande susto na madrugada dessa segunda-feira (25/5), após sofrer um acidente na BR-153, em Goiânia (GO). O artista dirigia em direção à própria casa quando acabou atingindo um cavalo que estava solto na pista.

Apesar da gravidade da colisão e dos danos causados ao veículo, Israel não sofreu ferimentos e não precisou de atendimento médico. O animal morreu no local, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Imagens divulgadas após o acidente mostram a parte frontal do carro completamente destruída pelo impacto.

Em nota publicada nas redes sociais, a equipe da dupla explicou a dinâmica do acidente e informou que o cantor trafegava dentro do limite de velocidade permitido para a via.

“Israel seguia em direção à sua residência, dirigindo dentro da velocidade permitida da rodovia, quando um veículo à sua frente mudou de faixa sem sinalização. Na sequência, o cantor se deparou com um cavalo solto no meio da pista e acabou atingindo o animal, sem tempo hábil para desviar”, diz o comunicado.

Como ficou o carro que Israel dirigia PRF

Mais tarde, o próprio cantor utilizou as redes sociais para tranquilizar os fãs e detalhar o que aconteceu. Segundo Israel, ele havia acabado de desembarcar de um compromisso profissional em São Paulo e seguia para casa, em um trajeto que faz frequentemente.

“Como de praxe, a gente pousa no aeroporto, vem do hangar para casa. É um caminho que a gente faz duas, três vezes por semana”, contou.

O cantor explicou que o acidente aconteceu por volta das 5h da manhã e relatou que a baixa iluminação do trecho dificultou a visualização do animal. “Tinha um carro na minha frente. Quando ele abriu, tinha um cavalo bem na minha frente. Eu não consegui nem frear, não deu tempo nem de frear”, disse.

Segundo ele, o fato de o cavalo ser escuro e a pista estar com pouca iluminação agravou ainda mais a situação. “Era um trecho muito mal iluminado. Um cavalo escuro, um lugar muito mal iluminado”, afirmou.

Rodolffo ajudou após a colisão

Israel também contou que Rodolffo seguia em outro veículo logo atrás e testemunhou o acidente. De acordo com o cantor, o parceiro de palco ajudou a sinalizar a rodovia para evitar novas colisões enquanto aguardavam os procedimentos necessários.

“Ele viu tudo, me ajudou ali sinalizando para o pessoal diminuir a velocidade, porque não dava para ver o carro parado. O Rodolffo ficou comigo até o último segundo”, relatou.

Segundo a PRF, a ocorrência foi registrada na altura do quilômetro 494 da BR-153, e apenas danos materiais foram constatados. Após o susto, Israel aproveitou para chamar atenção para os riscos causados por animais soltos em vias urbanas e rodovias.

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“Tomem mais cuidado com os animais, deixem esses animais em local adequado, presos da maneira correta para que isso não aconteça. Poderia ter acontecido algo muito pior”, alertou.