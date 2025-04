Israel e Rodolffo fazem resgate de suas raízes no novo projeto 'Memórias'

SIGA NO

O projeto Memórias dá início a um novo capítulo na carreira da dupla Israel e Rodolffo, trazendo à tona suas origens e o caminho percorrido até o sucesso.

Gravado em fevereiro deste ano, em Jaraguá (GO), cidade que marcou o início da trajetória da dupla, o projeto celebra as raízes e os primeiros passos da carreira dos cantores, que agora compartilham com o público duas músicas inéditas: a canção foco Não, Mas Quase e Voltinha, já disponíveis nas plataformas digitais.

Jaraguá, pequena cidade no interior de Goiás, é mais do que apenas o ponto de partida de Israel e Rodolffo – é a base sólida sobre a qual eles construíram uma carreira de sucesso. Com Memórias, a dupla não apenas resgata a essência dos primeiros momentos da carreira, mas também enfatiza a importância de suas raízes para a construção da história deles, tanto profissional quanto pessoal.

“Memórias é uma verdadeira viagem no tempo. Estamos relembrando onde tudo começou, mas com a pegada atual que a música pede”, afirma Israel. “É um projeto que traz à tona muito sentimento e gratidão. Nossa cidade, nosso começo… tudo isso está no coração de ‘Memórias’”, completa Rodolffo.

Com direção de Flaney Gonzallez, o projeto promete ser uma experiência única para os fãs, mergulhando nas memórias da dupla enquanto celebra sua evolução ao longo dos anos.

Uma mistura de nostalgia e frescor, Memórias promete surpreender e emocionar o público com o melhor do sertanejo.

Confira:

