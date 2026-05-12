Larissa Manoela revela acidente em gravação de novela: 'quase morri'

Larissa Manoela revelou que sofreu um acidente grave durante as gravações da novela "Cúmplices de um resgate", do SBT, e chegou a temer pela própria vida. Em entrevista ao canal "Diva Depressão", a atriz contou que caiu de um cavalo após o animal disparar no set, durante gravações em 2015.

"Quase morri", afirmou a atriz. Segundo ela, a queda levantou suspeitas de traumatismo craniano e lesão na cervical. Larissa disse que bateu a cabeça e precisou passar por acompanhamento médico às vésperas da estreia da novela.

A atriz relatou que o ferimento causou um grande inchaço na cabeça, mas que o impacto não atingiu o crânio. "Graças a Deus, foi só entre o crânio e o couro cabeludo", explicou. Ela também contou que precisou retirar o sangue acumulado na região durante a recuperação.

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Devido à lesão no pescoço, Larissa usou uma tala cervical por um período enquanto a divulgação da novela já acontecia na TV. Os primeiros capítulos de "Cúmplices de um resgate" haviam sido gravados antes do acidente.