Galvão Bueno passa por cirurgia, mas irá para a Copa, diz SBT

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Galvão Bueno está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para uma cirurgia na coluna. Segundo o SBT, o narrador não preocupa para a Copa do Mundo.

Galvão estava sentindo muita dor em razão de uma hérnia de disco e por isso fará o procedimento, informou o SBT. Segundo a emissora, trata-se de uma "cirurgia eletiva", ou seja, um procedimento programado e que não é emergencial.

O tempo de recuperação previsto é de cinco a sete dias, o que não impedirá o narrador de estar na Copa do Mundo. Galvão tem viagem prevista para os Estados Unidos no dia 7 de junho para a cobertura do Mundial.

No ano passado, Galvão foi hospitalizado duas vezes devido a pneumonia. O narrador esteve, em novembro, no Hospital Sírio-Libanês, com uma pneumonia viral. No mês seguinte, ele deu entrada em um hospital em Londrina (PR) após passar mal na noite de Natal.

CONFIRA NOTA DIVULGADA PELO SBT:

O narrador Galvão Bueno está no hospital Albert Einstein para uma cirurgia eletiva na coluna. Como ele disse no Galvão FC do dia 18/5, ele estava sentindo muita dor por conta de uma hérnia de disco antiga.

Não é um procedimento complexo, a recuperação é rápida - entre 5 e 7 dias - e ele vai para os EUA no dia 7 de junho e estará na Copa do Mundo transmitindo os jogos pelo SBT e N Sports como planejado.

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