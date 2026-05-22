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LUTO no audiovisual

Ator de 'Doctor who' e 'Blake's 7', Michael Keating morre aos 79 anos

Segundo comunicado, artista britânico enfrentava uma batalha contra a demência

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22/05/2026 13:00 - atualizado em 22/05/2026 13:01

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Segundo a produtora Big Finish, Michael Keating era uma pessoa "calorosa, astuta e quase impossível de não amar" crédito: Reprodução

O ator britânico Michael Keating, conhecido por trabalhos em "Doctor who" e "Blake's 7", morreu aos 79 anos. A informação foi confirmada por seu agente, Dan Ireson, em comunicado enviado ao Page Six.

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Segundo o representante, o ator faleceu em sua casa no domingo (17/5). Michael enfrentava uma batalha contra a demência.

A carreira do artista na televisão começou no fim da década de 1960. Seu primeiro trabalho como ator aconteceu em 1969, em um episódio da série britânica "Special branch".

Keating ganhou destaque internacional ao participar de "Doctor who", em 1977, durante a 15ª temporada da produção. O ator também participou de projetos em áudio inspirados na franquia, produzidos pela Big Finish Productions. Em nota divulgada após a morte do artista, a empresa descreveu Michael como uma pessoa "calorosa, astuta, honesta sobre suas próprias limitações e quase impossível de não amar".

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O grande sucesso da carreira veio em 1978, quando ele interpretou Vila Restal, um habilidoso ladrão da série "Blake's 7". O papel que marcou sua trajetória na televisão britânica.

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