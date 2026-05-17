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Sambista mineiro Noca da Portela morre aos 93 anos

Sambista teve trajetória histórica na azul e branco de Madureira e deixa legado marcante no Carnaval carioca.

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Redação Tupi
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17/05/2026 19:20 - atualizado em 17/05/2026 19:23

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Morre Noca da Portela, um dos maiores compositores da escola
Morre Noca da Portela, um dos maiores compositores da escola crédito: Tupi

A Portela anunciou, no início da noite deste domingo (17/5), a morte do compositor Noca da Portela, um dos nomes mais importantes da história da escola e do samba carioca. Ele tinha 93 anos.

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Mineiro de Leopoldina, Noca chegou ainda criança ao Rio de Janeiro e construiu uma trajetória de destaque no carnaval. No fim da década de 1960, passou a integrar a ala de compositores da Portela a convite de Paulinho da Viola.

Ao longo da carreira, o sambista se tornou um dos maiores vencedores de disputas de samba-enredo da escola, assinando obras que marcaram gerações de portelenses.

Sambas-enredo viraram referência na Sapucaí

Entre os trabalhos mais lembrados estão os sambas-enredo apresentados pela Portela nos carnavais de 1995 e 2015, considerados referências na história recente da agremiação.

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A escola destacou, em nota oficial, que Noca era presença frequente na quadra e mantinha forte ligação com a comunidade de Madureira.

"Figura querida e sempre presente em nossa quadra, Noca fará muita falta para toda a família portelense", informou a agremiação.

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A Portela também decretou luto oficial de três dias em homenagem ao compositor. As informações sobre velório e sepultamento ainda serão divulgadas pela escola.

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