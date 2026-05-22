Festival Sarará promove encontro de gerações no Parque das Mangabeiras

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Depois de reunir 100 mil pessoas na Avenida dos Andradas ao estrear no carnaval de Belo Horizonte, o Festival Sarará chega à sua 13ª edição neste sábado (23/5), no Parque das Mangabeiras, mantendo sua marca registrada: a mistura de sonoridades. Com samba, rap, MPB e música eletrônica, o evento reúne artistas de diferentes gerações e regiões do país no line-up que a diretora Bell Magalhães resume como “um grande suco de Brasil”.

“O Sarará é o xodó da nossa produtora, da nossa equipe. É sempre um sentimento de primeira vez fazer o festival”, diz Bell. “Ao mesmo tempo, a gente ganhou maturidade para lidar com episódios que acontecem nos 45 do segundo tempo. Dá sempre frio na barriga, mas estamos com ótima expectativa”, afirma.

Cerca de 20 atrações estarão distribuídas em dois espaços, os palcos principal e mirante, a novidade deste ano. A headliner é Alcione, que, aos 78 anos, viralizou ao surgir sambando com fôlego de sobra durante show, após procedimentos médicos na coluna, levando parte da internet a questionar se as imagens seriam inteligência artificial. “E eu lá sou mulher de IA?”, rebateu a cantora nas redes sociais.

O festival aposta nos encontros como eixo da programação. Um dos mais aguardados junta o pagodão baiano do Psirico ao repertório eclético de Rachel Reis. Luedji Luna apresenta show em parceria com Melly, da Bahia, e Núbia, do Maranhão.

Os encontros, segundo Bell, foram pensados para apresentar “os Brasis dentro do Brasil”. A presença nordestina é marcante, especialmente de cantores da Bahia, caso da rapper Duquesa.

“Sendo um festival do Sudeste, a gente precisa valorizar artistas do Norte e do Nordeste, trazê-los para se apresentar nesse circuito. É importante quebrar um pouco a bolha Rio-São Paulo”, afirma a diretora.

Samba de BH

Entre as estreias está Naquela Mesa, projeto dedicado ao samba belo-horizontino que reúne Fernando Bento, Danilo Lana e Juan Leonel. O Bar 3Preto levará ao palco artistas da casa: Fabinho do Terreiro, Fran Januário e Manu Dias. O coletivo Baile Room representa a música eletrônica criada na capital mineira.

Veterana do Sarará, Duda Beat volta em participação especial no show de Ajulliacosta. A rapper chega a BH no momento de virada de sua carreira após a repercussão do álbum “Novo testamento”, lançado em 2025.

Revelação do rap nacional, a cantora paulista Ajulliacosta vai apresentar em BH as canções do álbum 'Novo testamento' Matheus Aguiar/Divulgação

Criada em Mogi das Cruzes (SP), onde acompanhava batalhas de rap antes de começar a rimar, Júlia Costa conta que vive o momento de entender a fama. “Eu tô sentindo. Cada pessoa com quem vou conversando, entrevistas que vou dando, acessos que vou tendo me dão mais noção do que é isso”, afirma.

O disco surgiu do movimento de autoconhecimento de Ajullia, a transição de menina para mulher. De acordo com ela, a cena do rap vem mudando, com a presença feminina cada vez maior no palco e fora dele. “Quando a gente chega juntas, várias rappers em ascensão, acaba incomodando um pouco, principalmente quem não está acostumado a ouvir mulher falar”, aponta.

A produção espera público de 10 mil pessoas. “É um festival de acolhimento, que recebe todos os tipos de corpos e de pessoas. Não aceitamos homofobia, transfobia, gordofobia, nenhum tipo de preconceito”, diz Bell Magalhães.

Primeira edição voltada para crianças e famílias, o Sararazinho, previsto para domingo (24/5), foi cancelado por falta de patrocínio. Quem comprou ingressos terá reembolso em até 30 dias.

Apelo

Bell Magalhães diz que o cenário de festivais independentes ficou mais difícil nos últimos anos.

“O mercado vem sofrendo muito. Os valores triplicaram. O que você fazia antes da pandemia hoje você não consegue fazer com o mesmo valor”, afirma.

Ela faz um apelo para que o público de BH fortaleça iniciativas culturais locais, lembrando que, há alguns anos, era preciso viajar para outras capitais para acompanhar festivais desse porte.

“Hoje a gente tem não só o Sarará, mas outros festivais da cidade. Mas o público também precisa fomentar essas iniciativas”, diz.

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SARARÁ

Neste sábado (23/5), a partir das 12h, no Parque das Mangabeiras (Avenida José do Patrocínio Pontes, 580, Mangabeiras). Informações no Instagram. Ingressos: R$ 260 (inteira) e R$ 130 (meia), à venda na plataforma Shotgun.