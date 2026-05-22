Semana dos Museus oferece 30 atrações gratuitas no Circuito Liberdade

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Até domingo (24/5), cerca de 30 atividades gratuitas ocuparão os espaços culturais do Circuito Liberdade, em Belo Horizonte. Há visitas guiadas a exposições, peça de teatro, oficinas, ações formativas, sessões de planetário e palestra. A programação faz parte da Semana Nacional de Museus, que começou na segunda-feira.

“Todos os anos, o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) mobiliza as instituições museais do país a promover ações que incentivem a população a frequentar os equipamentos culturais”, explica Lucas Amorim, coordenador-executivo do Circuito Liberdade.

Neste ano, o convite do Ibram veio acompanhado de um tema delicado e urgente: “Museus: unindo um mundo dividido”.

“Estamos vivendo polarização política muito forte, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Nesse contexto, as instituições vão além da atividade cultural, que é apenas a ponta do iceberg visível ao público”, afirma Amorim.

De acordo com ele, os equipamentos culturais têm o papel de preservar a memória coletiva, criando conexões entre passado e presente. “Além disso, promovem o convívio com a diferença”, acrescenta.

Jequitinhonha é tema de exposição no Centro de Arte Popular, que fica na Rua Gonçalves Dias, 1.608, Lourdes Israel Crispim Jr./Governo de Minas Gerais

A diversidade é a tônica da programação. A exposição “Sobre a história da Faculdade de Ciências Médicas-MG” estará em cartaz hoje no centro de memória da instituição. No mezanino do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, o público pode visitar a mostra fotográfica “Parques estaduais florestais”.

O Centro de Arte Popular apresenta “O Jequitinhonha que habita em mim”, com bordados de Aline Gomez Ruas.

No Palácio das Artes, o público poderá participar da oficina de bordado, costura e remendo “Costurando encontros”, ao longo do fim de semana. O CCBB-BH oferece investigações sobre técnicas, temas e processos artísticos em “Práticas de ateliê”. O Planetário do Espaço do Conhecimento UFMG recebe, neste sábado, às 13h, a sessão “Arqueoastronomia maia”, dedicada à forma como os maias interpretavam os astros.

Passeio arquitetônico

A Casa Rosada Gasmig Minas promove, na manhã de sábado, passeio arquitetônico que parte da Praça da Liberdade e segue pela Rua da Bahia até o edifício Casa Rosada, casarão histórico de 1929 tombado como patrimônio cultural.

No mesmo dia, às 9h, o Parque Municipal recebe a primeira edição do Curto-Circuito, projeto voltado a atividades lúdicas em espaços públicos. A estreia será com o “Encontro brincante com o educativo do Memorial Vale”.

“Essa miscelânea de atividades representa o que acreditamos ser capaz de evitar ainda mais divisões no mundo, sobretudo por trazer questões que ensinam a conviver com as diferenças”, afirma o coordenador-executivo do Circuito Liberdade.

Em paralelo, seguem em cartaz atrações que antecederam a Semana Nacional de Museus. O CCBB-BH exibe “Meme: no Br@sil da memificação”, exposição que investiga o meme como linguagem, crítica, afeto coletivo e produção estética. A mostra contará com visita guiada.

O centro cultural mantém a temporada da peça “Romeu e Julieta de Parintins – Ecos da selva”, da manauara Buia Teatro Company, que transporta o clássico de Shakespeare para o Festival de Parintins. Nesta sexta, às 14h, o grupo ministra a oficina “Teatro de grupo na Amazônia: Poéticas, processos e sustentabilidade”.

“O principal objetivo é reunir uma programação que combine ações inéditas e atividades já em cartaz para divulgar o que está acontecendo nos espaços culturais”, explica Lucas Amorim. “Partimos do pressuposto de que muita gente ainda não frequenta esses equipamentos”, afirma.

Transformação

Apesar disso, os números mostram alcance expressivo. Em 2025, cerca de 10 milhões de pessoas passaram pelos equipamentos culturais ou participaram de atividades promovidas pelo Circuito Liberdade, segundo dados do próprio circuito.

“O acesso à cultura realmente transforma vidas”, destaca Lucas. Como exemplo, cita projeto ligado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais voltado para vulnerabilidade social. “Há casos concretos de jovens em situação de fragilidade, às vezes até próximos da criminalidade, que, por meio da música, conseguiram ingressar na Escola de Música da UFMG”, relata.

PROGRAME-SE

Visita mediada à exposição “Meme: no Br@sil da memificação” no CCBB-BH

• Desta sexta a domingo (24/5), às 11h, 12h, 16h e 18h; visita mediada em libras, das 17h às 18h

Oficina de bordado “Costurando encontros”, no Palácio das Artes

• Desta sexta a domingo (24/5), das 10h às 18h

Ação educativa “Práticas de ateliê”, no CCBB

• Nesta sexta, às 11h, 12h, 16h e 18h; sábado e domingo (24/5), às 11h e 13h

Exposição “O Jequitinhonha que habita em mim”, no Centro de Arte Popular

Oficina “Teatro de grupo na Amazônia: Poéticas, processos e sustentabilidade”, no CCBB

• Nesta sexta (22/5), às 14h

“Encontro brincante com o educativo do Memorial Vale”, no Parque Municipal

• Sábado (23/5), às 9h

Passeio arquitetônico, na Praça da Liberdade

• Sábado (23/5), às 10h

“Arqueoastronomia maia”, no planetário do Espaço do Conhecimento UFMG

• Sábado (23/5), às 13h

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24ª SEMANA NACIONAL DE MUSEUS

Diferentes atividades gratuitas nos espaços culturais do Circuito da Liberdade. De hoje (22/5) a domingo (24/5). Programação completa em circuitoliberdade.com.br