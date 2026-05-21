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MUNDO CONTEMPORÂNEO

Sábados Feministas recebe Áurea Carolina

Ativista, socióloga, ex-vereadora e ex-deputada federal debate a temática "Violência política de gênero" neste sábado (23/5) na Academia Mineira de Letras

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Ana Clara Torres*
Ana Clara Torres*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.
21/05/2026 16:24 - atualizado em 21/05/2026 16:29

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Áurea Carolina é ativista, socióloga, mestre em Ciência Política, ex-deputada federal e ex-vereadora
Áurea Carolina é ativista, socióloga, mestre em Ciência Política, ex-deputada federal e ex-vereadora crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

“Violência política de gênero” é o tema da edição deste sábado (23/5), do projeto Sábados Feministas. A ativista, socióloga, mestre em Ciência Política, ex-deputada federal e ex-vereadora Áurea Carolina é a convidada deste fim de semana. O encontro é às 10h na Academia Mineira de Letras. 

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Nesta edição será discutido a baixa representação feminina no Congresso, nas assembleias estaduais, nas câmaras municipais e em cargos públicos eletivos. O debate proposto gira em torno do surgimento de novas ações afirmativas que possam dar ênfase na presença e permanência da mulher na política. 

Desde 2021, a Lei 14.192, que trata da violência política de gênero, está em vigor. Ela estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, caracterizando o crime de assédio e agressão a candidatas e detentoras de mandatos. 

Áurea Carolina luta a favor dos direitos das mulheres. Ela é socióloga graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especializada em Gênero e Igualdade pela Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), com mestrado em Ciência Política na UFMG. Em 2016 foi eleita vereadora em Belo Horizonte, e em 2019 tomou posse como deputada federal, com mandato até 2023. 

SÁBADOS FEMINISTAS – “VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO”

Com Áurea Carolina, neste sábado (23/5), às 10h, na Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1466, Lourdes). Entrada franca. 

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

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