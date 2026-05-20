Cher: de ícone pop a uma das maiores vozes do ativismo LGBT+

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Com uma carreira que atravessa mais de seis décadas, Cher transcendeu o status de ícone da música pop para se tornar uma das mais influentes e vocais defensoras da comunidade LGBT+. Sua trajetória, marcada por autenticidade e ousadia, encontrou um novo propósito quando sua jornada pessoal se entrelaçou diretamente com a luta por direitos e visibilidade trans.

Uma aliança de longa data

A relação de Cher com a comunidade LGBT+ não é recente. Desde a década de 1970, a artista de 80 anos foi abraçada como um ícone gay, admirada por sua força, seu estilo extravagante e por desafiar as convenções sociais. Ela sempre se mostrou uma aliada, mas foi sua experiência como mãe que transformou seu apoio em um ativismo ainda mais profundo e pessoal.

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A jornada pessoal e a transição de Chaz

Essa relação se aprofundou e ganhou um novo contorno público em 2008, quando seu filho, Chaz Bono, iniciou a transição de gênero. Em diversas entrevistas, Cher admitiu que o processo trouxe desafios e um período de aprendizado. Ela falou abertamente sobre suas dificuldades iniciais em se adaptar aos novos pronomes e ao nome do filho, uma honestidade que humanizou a experiência para muitos pais que enfrentam situações semelhantes. No entanto, seu amor incondicional prevaleceu, e ela se tornou uma das maiores defensoras de Chaz e da comunidade transgênero como um todo.

Voz ativa nas redes sociais

Nos últimos anos, Cher tem utilizado sua poderosa plataforma, especialmente o Twitter, para se manifestar contra leis discriminatórias e discursos de ódio direcionados à comunidade LGBT+. Suas publicações, muitas vezes escritas em seu estilo único e direto, mobilizam fãs e chamam a atenção da mídia para questões urgentes, reforçando seu papel como uma guardiã incansável da diversidade e da inclusão.

Ao compartilhar sua jornada de aceitação e usar sua fama para amplificar as vozes de uma minoria, Cher solidificou seu legado não apenas como uma estrela do entretenimento, mas como uma força transformadora no ativismo pelos direitos humanos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.