Show de Kid Abelha em BH é adiado por mais de três meses

O show da banda Kid Abelha pela turnê “Eu tive um sonho”, que seria realizado na Arena MRV em 4 de julho, foi adiado para 24 de outubro. A apresentação está mantida no estádio do Clube Atlético Mineiro e os ingressos já adquiridos continuam válidos, respeitando os mesmos setores. O anúncio foi feito pela própria banda nas redes sociais, e o motivo da mudança não foi explicado.

A turnê marca a volta do Kid Abelha aos palcos depois de 13 anos, na esteira de outros grupos do chamado Brock, como Titãs e Barão Vermelho. A primeira apresentação está marcada para 12 de junho, no Rio de Janeiro. Até dezembro, o grupo vai passar por mais nove capitais.

Pedidos de reembolso

Quem já comprou os ingressos e quiser optar pelo cancelamento, o reembolso integral poderá ser solicitado, incluindo taxas, pela Ticketmaster Brasil. A plataforma emitiu comunicado explicando que, “seja com ingresso físico ou digital, a solicitação de cancelamento/estorno deverá ser feita pelo titular da compra, no mesmo local onde a compra foi realizada”.

Para solicitar o cancelamento, será necessário apresentar documento oficial com foto. No caso de ingressos físicos, o cliente deverá devolver todos os ingressos vinculados ao pedido. No caso dos bilhetes digitais, a pessoa deverá apresentar os ingressos no aplicativo Quentro, para validação e cancelamento do pedido.

Em ambos os casos, a plataforma enviará um formulário para ser preenchido como comprovante de que a solicitação de estorno foi realizada. “O cancelamento será realizado apenas de forma integral, contemplando todos os ingressos do pedido/compra. Não será possível realizar estorno parcial”, diz o comunicado.

Leia abaixo a íntegra do comunicado da Ticketmaster Brasil:

Prezados clientes,

Informamos que o show do Kid Abelha em Belo Horizonte, inicialmente marcado para o dia 4 de julho na MRV Arena, foi remarcado para o dia 24 de outubro de 2026, no mesmo local.

Os ingressos adquiridos anteriormente permanecem válidos para a nova data, respeitando os mesmos setores e não é necessária qualquer troca.

Não será possível trocar o local ou setor para uso do ingresso.

Caso não seja possível comparecer à nova data e deseje optar pelo cancelamento da compra, os ingressos adquiridos serão reembolsados de acordo com os procedimentos abaixo:

Para compras online/site:

Caso você não possa comparecer à nova data, será possível solicitar o cancelamento integral do seu pedido, incluindo taxas, até o dia 10/06/2026 às 23h59, acessando sua área logada em “Meus Pedidos”, selecionando o pedido em questão e clicando em “Solicitar Reembolso” no final da página.

Caso possua mais de um pedido, será necessário realizar o mesmo procedimento para cada um deles.

Após essa data, nenhum pedido de cancelamento será acatado.

Para compras realizadas em bilheteria física:

Seja com ingresso físico ou digital, a solicitação de cancelamento/estorno deverá ser feita pelo titular da compra, no mesmo local onde a compra foi realizada.

Para solicitar o cancelamento/estorno, será necessário apresentar documento oficial com foto;

No caso de ingressos físicos: o cliente deverá devolver todos os ingressos vinculados ao pedido;

No caso de ingressos digitais: o cliente deverá apresentar os ingressos no aplicativo Quentro, para validação e cancelamento do pedido.

Em ambos os casos, o cliente receberá um formulário preenchido como comprovante de que a solicitação de estorno foi realizada.

O cancelamento será realizado apenas de forma integral, contemplando todos os ingressos do pedido/compra. Não será possível realizar estorno parcial.

Após a solicitação, o cliente deverá aguardar o processamento do estorno conforme os prazos abaixo.

Prazos para identificação do estorno/reembolso:

Cartão de crédito: o prazo para identificar o estorno é de até 2 ciclos da fatura após a confirmação de cancelamento do pedido, conforme a data de fechamento definida pelo emissor do cartão. Esse prazo pode variar de acordo com cada administradora; pedimos que acompanhe o lançamento na fatura do cartão utilizado na compra.

Cartão de débito ou PIX: o prazo para identificar o reembolso é de até 10 dias úteis após a confirmação de cancelamento do pedido, e o valor será processado na mesma conta utilizada ou indicada, no caso de pagamento em dinheiro em espécie.

O cliente encontra mais detalhes sobre a mudança de data na Central de Suporte ao Fã da Ticketmaster.

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