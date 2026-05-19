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Cantor Bad Bunny afirma sentir saudade do Brasil

No Instagram, o artista relembrou sua passagem por São Paulo em fevereiro deste ano. "Desde criança eu sonhava em ir ao Brasil"

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Repórter
19/05/2026 17:45

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A capa do disco <em>Debí Tirar Más Fotos</em>, de Bad Bunny
A capa do disco "Debí Tirar Más Fotos", de Bad Bunny crédito: Divulgação

Bad Bunny, de 32 anos, voltou a falar sobre sua passagem pelo Brasil e disse estar com saudade do país. Em publicações feitas nos stories do Instagram nesta terça-feira (19), o artista relembrou os shows que fez em São Paulo, em fevereiro, durante a turnê DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

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Nos vídeos compartilhados, o artista, cujo nome de batismo é Benito Martínez Ocasio, resgatou registros da viagem ao país. Em uma das postagens, aparece sobrevoando o território brasileiro ao som de "Tudo o que você podia ser", de Milton Nascimento, em versão com o Jobim Trio. Também publicou imagens do hotel onde ficou hospedado e um trecho do show na capital paulista, em que cantava Monaco vestindo uma camisa retrô da seleção brasileira.

Ao final da sequência, o cantor escreveu um texto em que descreveu a experiência como a realização de um sonho antigo. Segundo ele, a vontade de conhecer o Brasil existia desde a infância.

"Por alguma razão, desde criança eu sonhava em ir ao Brasil, um sonho que se realizou em 2026, um momento que jamais esquecerei. A música, as pessoas, as paisagens, a energia... existe algo em vocês que não sei explicar, que me parece familiar e me lembra muito Porto Rico", escreveu.

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Na mensagem, o artista ainda agradeceu a recepção do público brasileiro e afirmou ter se encantado pela cidade. "Obrigado, São Paulo, por me fazer sentir como uma criança outra vez, por me permitir sentir sua magia. Me apaixonei por vocês e só penso em quando voltarei", declarou.

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