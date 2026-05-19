Novo boletim médico diz que poeta Adélia Prado tem boa evolução clínica
Autora de 90 anos está internada no Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis, para tratar de quadro infeccioso
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O Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis, divulgou hoje (19/5) novo boletim sobre Adélia Prado. A poeta, de 90 anos, está internada desde a semana passada em decorrência de uma infecção. Segundo o informe, a paciente “encontra-se em boa evolução clínica, apesar das limitações inerentes à sua condição nonagenária”.
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O boletim continua: “(A paciente) Apresenta adequado controle dos parâmetros infecciosos, boa aceitação nutricional, atingindo as metas calóricas e proteicas estabelecidas pela equipe assistencial, além de boa tolerância à antibioticoterapia em curso.”
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Adélia está sob os cuidados dos médicos José Eduardo Grossi e Christian Alessandro Nery Freitas. Segundo o hospital, sua evolução está sendo considerada satisfatória, “observando-se estabilidade clínica dentro das condições esperadas para sua faixa etária e quadro atual.”A nota não faz nenhuma referência a uma futura alta.
Esta é a segunda internação da poeta em 2026. Em 19 de janeiro, após queda em sua residência, a poeta sofreu fraturas no fêmur, punho e cotovelo, o que exigiu intervenção clínica. Após 20 dias de internação, ela teve alta.
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Neste ano sua estreia literária, “Bagagem”, completa meio século. Adélia chegou ao meio literário apadrinhada por Carlos Drummond de Andrade. É hoje a maior poeta brasileira viva.